Bir talihsizlik sonucu ekranı kırılan telefonunuzu ”işe yaramaz artık” düşüncesine kapılmanıza gerek yok. Bu sorununuza çözüm olarak anlatacağımız adımları dikkatle izleyerek ekran değişimini kendiniz de yapabilirsiniz. Samsung Galaxy Note 4 Ekran değişimi için gerekli olan adımları ele aldık. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sıcak hava tabancası

Sökme aparatı

Samsung Galaxy Note 4 Ekran Değişimi

İşlemlere başlamadan önce telefonunuzu kapatmanız gerek. Güç tuşuna basılı tutun > Kapat butonuna dokunun > Tamam butonuna dokunun. Bu yolu izledikten birkaç saniye sonra telefonunuz kapanmış olacaktır.

Sökme aparatınız ile birlikte sadece yanlarını ve üst tarafını kaldırmaya çalışın. Üst kısmını ise ısıtma işleminden sonra deneyin. Sıcak hava tabancanız veya saç kurutma makineniz ile ekrana ısı uygulayın.

Isı uygulama işlemi yeteri kadar yapıldıktan sonra ekranınızı sökme işlemine geçebilirsiniz. Sökme aparatınız ile ekranda boydan boya ilerleyin. Ekranın her köşesinden geçtikten sonra bir sonraki turda sökme aparatınızın ucunu kaldırmaya çalışın. Bu sayede ekran yavaş yavaş kendini bırakmaya başlayacaktır.

Şimdi ise ekranınızı yavaşça kaldırın. Ama bağlantı noktalarını yuvalarından çıkartmadan ekranınızı sökemezsiniz. Onun için öncelikle bağlantı noktalarını düz uçlu bir alet ile kaldırın. Şimdi ise bir diğer işleme geçebilirsiniz.

Yeni ekranınızın bağlantı uçlarını yerlerine takın. Ardından parmağınızla baskı uygulayarak yerine oturup oturmadığını test edebilirsiniz. Samsung Galaxy Note 4 Ekran değişimi işleminde sona yaklaştık.

Son olarak, ekranınızı yerine yerleştirin ve Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzun açılmasını bekleyin. Bu yazıda kullanılan parçaları uygun fiyatlı nereden edinebileceğiniz konusunda yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.