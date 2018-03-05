Eğer telefonunuzda şarj problemi varsa, bataryadan kaynaklanıyor olabilir. Bunun için batarya değişimini yapmanız gerekiyor. Samsung Galaxy S7 edge batarya değişimi işlemini kendiniz de yapabilirsiniz. Sadece biraz dikkat etmeniz ve sadece bu işe odaklanmanız gerekiyor. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Pena

Sıcak hava tabancası

Sökme aparatı

Çift taraflı bant

Kart

Samsung Galaxy S7 edge Batarya Değişimi

İlk olarak Samsung Galaxy S7 edge’in kapanmasını sağlayın. Bunun için Güç tuşuna basılı tutarak gerekli olan pencerenin açılmasını bekleyin. Seçim penceresi geldiğinde ise Kapat > Tamam seçeneklerini seçtikten sonra telefonunuz birkaç saniye içerisinde kapanacaktır.

Arka kapağınıza ısı uygulamanız gerekiyor. Sıcak hava tabancanızı veya saç kurutma makinenizi arka kapağa tutun. Üst kısmı ısıttıktan sonra sökme aparatınız ile giriş yapın. Sökme aparatınızı sabit bırakarak bir kart ile ilerlemeye başlayın.

Bu kartlar plastik veya kartondan olabilir. Şimdi ise alt gövdesini ısıtarak kartlar ile boydan boya ilerlemeye başlayın. Her köşeye bir kart yerleştirdikten sonra kartları ortada birleştirerek arka kapağın çıkmasını sağlayın.

Arka kapağı çıkarttıktan sonra vida sökme işlemine geçebilirsiniz. Tornavida yardımıyla görselde göstermiş olduğumuz vida yerlerinden vidalarınızı sökebilirsiniz.

Sonrasında ise arka kısmında yer alan plastik kısımları çıkartmanız gerekiyor. Bunu niçin sırasıyla önce en soldakini, sonrasında ortadakini ve son olarak en sağdaki kısmı yerlerinden çıkartın. Bu işlemde sökme aparatınızdan yardım alabilirsiniz.

Plastik kısımları çıkarttıktan sonra bataryayı göreceksiniz. Öncelikle bataryanızın solunda yer alan bataryanızın bağlantı noktasını sökün. Bir pena ile bataryaya yandan giriş yapın. Ardından bir diğer pena yardımıyla diğer yanından giriş yaparak yavaşça bataryanızı yuvasından kaldırın.

Şimdi ise çift taraflı bantlarınızı batarya yuvasına yapıştırabilirsiniz. Biraz bekledikten sonra çift taraflı bantların üst yüzeyindeki korumasını ince uçlu bir aletle alın. Artık yeni bataryanızı yuvaya takabilirsiniz. Yeni bataryanızı yuvasına taktıktan sonra bağlantı ucunu takmayı unutmayın.

Az önce çıkartmış olduğunuz plastik kısımları yerlerine geri takın. Ardından sökmüş olduğunuz vidaları tornavida yardımıyla yuvalarına monte edin. Son olarak, çift taraflı bantlarınızı arka kapağa uygulayın. Birkaç saniye bekledikten sonra bantların üst kısımlarını çıkartın ve arka kapağınızı telefona takın.

Buraya kadar anlatmış olduğumuz işlemleri eksiksiz olarak yaptıysanız, Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzun açılmasını bekleyebilirsiniz. Samsung Galaxy S7 edge batarya değişimi için gerekli olan parçaları uygun fiyatlı nereden edinebileceğiniz konusunda yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.