Xiaomi Bu Yılın Sonunda ABD Pazarına Girmek İstiyor

Xiaomi fiyatlarına göre iyi donanımlar sunan cihazları ile akıllı telefon arenasında başarılı işler çıkarıyordu. Ancak Çinli şirket şu ana kadar az sayıda pazarda telefonlarını satmaktaydı. En büyük noksanlardan biri ise şüphesiz ki ABD marketi. Wall Street Journal tarafından yayımlanan yeni bir rapora bakılırsa Xiaomi en erken bu yıl en geç ise 2019’un ilk aylarında ABD marketine giriş yapmak istiyor. Xiaomi ABD

Xiaomi CEO’su Lei Jun’a göre şirketin ABD pazarına girmesi kritik önem taşıyor. Ancak bunun için ne yazık ki net bir tarih verilmiş değil. Fakat CEO’ya göre böyle bir hareket uyum sağlanması gereken Amerikan yönetmelikleri ve ABD’li müşterilerin özel ihtiyaçları gibi nedenlerle daha hızlı yapılamayacak.

Xiaomi’nin 2015’den bu yana ABD’de bir çevrimiçi mağazası bulunmaktaydı. Ancak şimdiye kadar sadece aksesuar ve fitness takipçisi ürünleri sattılar. ABD pazarına girerek Xiaomi kazancına kazanç katmayı düşünüyor. Huawei de benzer bir hamle yapmaya kalkışmış ancak kendisi taşıyıcılar üzerinde cihazlarını sunmayı planlamıştı. Bu nedenle Xiaomi’nin telefonlarını kilitsiz formda sunacağı tahmin ediliyor.