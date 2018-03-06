Android telefonunuzun ana ekran tuşu, adından da anlaşıldığı gibi telefonun ana ekranına dönmenizi sağlar. Ana ekran tuşu diğer tuşlarla kullanıldığında telefonu Kurtarma Modu’na alma ve ekran görüntüsü yakalama işlemlerini de gerçekleştirebilir. Ana ekran tuşu tek başına kullanıldığında sadece telefonun ana ekranına dönmenizi sağlayacağı için bu tuşa kısayol atamak istiyor olabilirsiniz. Ana ekran tuşunu özelleştirme işlemi için yazımızı okumaya devam edin…

Android: Ana Ekran Tuşunu Özelleştirme

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzun ana ekran tuşu varsa ve ana ekran tuşu bozuk değilse telefonunuza Google Play Store‘da kullanıcıların kullanımına ücretsiz sunulmuş Button Mapper isimli uygulamayı indirin. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

Görevi, telefondaki tuşlara çeşitli görevler atamak olan Button Mapper’ı indirdikten sonra açın. Uygulama sizden izinler isteyecektir. Uygulamayı sorunsuz bir şekilde kullanmak için bu izinleri onaylayın. Daha sonra ekranda yer alan tuş seçeneklerinden kısayol atamak istediğiniz tuşu ve bu tuşa kaç kez dokunduğunuzda, atadığınız kısayolu açmak istediğinizi seçin.

Tuşa kaç kez dokunduğunuzda kısayolu açacağını belirledikten sonra bu tuşa ve dokunuşa atamak istediğiniz kısayolu seçin. Örneğin, Rehber veya WhatsApp.

Acil durumlar için ana ekran tuşunu özelleştirme işlemi işinize yarayacaktır. Telefonunuzu kişiselleştirmenize yarayan bu tür uygulamalar ve ipuçları için bizi takipte kalın. Ana Ekran Tuşunu Özelleştirme ve diğer tüm konular hakkındaki sorularınızı bize forumumuz üzerinden sorabilirsiniz. Forumumuza buraya tıklayarak gidebilirsiniz.