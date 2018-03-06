Android‘li akıllı telefonlarda İşlemci Hızını Durum Çubuğunda Görüntülemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Akıllı telefonlarımızda yer alan işlemciler hemen her işlemde hesaplama işlemlerini gerçekleştirmek üzere görev alıyor. Özellikle yüksek performans gerektiren işlemler ve oyunlarda işlemci kullanımı hayli yüksek seyrediyor. Üst düzey bir akıllı telefona sahipseniz genelde işlemci frekansı yüksek düzeylere yükselse ve işlemci kullanımı artsa da bir miktar ısınma dışında pek bir şey hissetmeyebilirsiniz fakat giriş – orta düzey bir akıllı telefonlarda bir miktar yavaşlama hissedilebiliyor.

Akıllı telefonunuzda işlemci frekansını Android durum çubuğunda görüntülemek isteyebilirsiniz. Bunun için root’lu cihazlarda ve root erişimi sağlanmamış akıllı telefonlarda kullanılabilecek çeşitli araçlar mevcut.

Android: İşlemci Hızını Durum Çubuğunda Görüntülemek

Akıllı telefonunuza root attıysanız ve Xposed Framework kurulumu gerçekleştirdiyseniz işlemci frekansını durum çubuğunda görüntülemek için CPUFreq in Statusbar adlı Xposed modülünden yararlanabilirsiniz. Bu modülü Xposed arayüzünden arama yaparak cihazınıza yükleyin. Modülü etkinleştirin ve akıllı telefonu yeniden başlatın.

Cihazı yeniden başlattıktan sonra uygulamayı açın ve işlemci frekansını görüntülemeyi sağlayan seçeneği etkinleştirin. Akıllı telefonun CPU’sunun frekansı için gösterge durum çubuğunda belirecektir.

Tabii bu işlem için root erişimi sağlamak ve Xposed Framework yüklemek şart değil. Google Play uygulama mağazasında benzer işlevi root’suz şekilde gerçekleştirebilen üçüncü parti uygulamalar da var. System Monitor Lite, Trepn Profiler ve Tinycore bu alanda ilk aklımıza gelen seçeneklerden.

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