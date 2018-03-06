SIM kilidi, telefonun güvenliği açısından oldukça önemlidir. Telefonunuzun birileri tarafından kaçırıldığını veya kurcalanmaya çalışıldığını varsayarsak telefonunuz kapalıyken telefonu açsa dahi SIM kilidi devreye girer. SIM kilidi yanlış girildiği taktirde doğru şifre girilesiye kadar telefon açılmaz. iPhone’unuzda SIM kilidini açarak bu güvenlik önlemini alabilirsiniz.

iPhone’da SIM Kilidi Açma ve Kapatma

iPhone’da SIM kilidi açmak için telefonunuzun Ayarlar bölümüne gidin. Ekranı biraz aşağı kaydırın ve buradaki Telefon seçeneğine hafifçe dokunun. Açılan ekranda telefon numaranız, gelen ve giden aramalarla ilgili çeşitli ayarlar yer alacaktır. SIM kilidini iPhone’unuza eklemek veya varolan SIM kilidini kaldırmak istiyorsanız ekranın en altında yer alan SIM PIN seçeneğine tıklayın.

SIM PIN seçeneğini aktif ederseniz telefonunuzu tamamen kapattıktan sonra açmak istediğinizde telefon açılırken size bir SIM PIN şifresi soracaktır. Bir şifre oluşturun ve işlemi tamamlamak için Tamam‘a dokunun.

Telefonunuzun güvenliğini artırmak için eklediğiniz SIM kilidinin, şifresini değiştirmek için ve SIM kilidini kaldırmak için yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz. PIN kodu sadece sayılardan ve 4 haneden oluşun.

SIM kartı şifresini yanlış girme hakkınız 3’tür. Eğer 3 kez SIM kartı kilidini aşamazsanız telefon bu sefer PUK kodunu sorar. PUK kodu da SIM kartınızın verildiğini kartın arka tarafında yazar.

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