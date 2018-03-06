Telefonunuzun bataryasını değiştirmek istiyorsunuz ama arka kapağı kolayca çıkmıyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy S7 Batarya değişimi işlemini ele aldık. Anlatacağımız adımları izleyerek Samsung Galaxy S7’in batarya değişiminin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan parçalar

Sıcak hava tabancası

Kart

Tornavida

Sökme aparatı

Samsung Galaxy S7 Batarya Değişimi

İlk olarak telefonunuzun Güç tuşuna basılı tutun. Bunun sonucunda karşınıza gelen ekranda Kapat seçeneğine dokunun. Şimdi ise telefonunuzun kapanmasını sağlamak için Kapat seçeneğine dokunarak birkaç saniye bekleyin.

Telefonunuz tamamen kapandıktan sonra arka kapağı ısıtma işlemine geçebilirsiniz. Arka kapağınızı ısıtmak için sıcak hava tabancası veya saç kurutma makinesine ihtiyacınız var. Isıtma aletleri ile arka kapağınıza sıcak hava uyguladıktan sonra bir kart yardımıyla sökümüne başlayabilirsiniz.

Arka kapağınız çıktıktan sonra karşınıza gelen yüzeydeki vidaları sökmeniz gerekiyor. Bunun için tornavida yardımıyla yüzeydeki vidaları temizleyin. Çıkartmış olduğunuz vidaları bulabileceğiniz bir yere koyun.

Bataryanızı yuvasından sökmeden önce bağlantı ucunu yuvasından kaldırın. Sonrasında sökme aparatınız ile bataryayı sökebilirsiniz. Bataryanızı söktükten sonra eski bataryanızı yuvasına yerleştirin.

Eğer yeni bataryanızın bağlantı kablosunu takmazsanız işe yaramayacaktır. Bunun sonrasında arka yüzeyde yer alan plastik aparatları tekrar yerlerine takın. Şimdi ise daha önceden sökmüş olduğunuz vidaları yerlerine monte edebilirsiniz.

Yapıştırıcınızı alın ve telefonunuzun yalnızca etrafına sürün. Son olarak, arka kapağınızı kapattıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. Samsung Galaxy S7 batarya değişimi için gerekli olan parçaları uygun fiyatlı nereden edinebileceğiniz konusunda yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.