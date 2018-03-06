Bir kaza sonucu kullanılamaz hale gelen ekranınızı değiştirerek telefonunuzu yeniden kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu değişim işlemini yapmak için gerekli ekipmanlara ve dikkate ihtiyaç var. Sizlere Samsung Galaxy S7 edge Ekran değişimi işleminin nasıl yapıldığını anlatacağız. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sıcak hava tabancası

Sökme aparatı

Pena

Tornavida

Samsung Galaxy S7 edge Ekran Değişimi

İşlemlere başlamadan önce Samsung Galaxy S7 edge’i kapatmanız gerek. Bunun için gerekli olan ekran gelene kadar Güç basılı tutun. Seçim ekranında Kapat > Tamam seçeneklerine dokunarak telefonunuzun kapanmasını sağlayın.

Arka kapağa ısıtma işlemi uygulamanız gerek. Bunun için sıcak hava tabancası veya saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Yeterince ısıttığınız arka kapağınızı sökme işlemine geçiş yapabilirsiniz.

Pena ile ekranınızın bir yerinden giriş yapın. Yavaş yavaş penanız ile boydan boya ilerleyin. Takıldığınız yerlerde sıcak hava tabancanız ile arka kapağı ısıtın. Isıtma işlemini bitirince sökme işlemine devam edebilirsiniz.

Arka kapağı çıkarttıktan sonra vida söküm işlemine geçin. Görselde göstermiş olduğumuz kısımlardaki vidaları tornavida yardımı ile sökün. Yerlerinden çıkartmış olduğunuz vidaları bulabileceğiniz bir yere koyun.

Yüzeyde yer alan plastik kısımları sökme aparatınız ile yerlerinden çıkartabilirsiniz. Şimdi ise Anakartınızı sökmeniz gerekiyor. Bu işlemde öncelikle görmüş olduğunuz tüm bağlantı uçlarını yerlerinden kaldırmanız gerekiyor.

Bağlantı uçlarını çıkarttıktan sonra anakartınızı çıkartabilirsiniz. Ayrıca ön kameranızı çıkartmayı unutmayın. Ardından alt yüzeyinde bulunan görselde göstermiş olduğumuz kısımları sökün. Sonrasında bataryanızı yuvasından kaldırabilirsiniz.

Şimdi ise eski ekranınızda birşey kalmayınca, yeni ekranınıza geçiş yapabilirsiniz. Yeni ekranınızın iç kısmında bulunan jelatinleri çıkartın. Ardından az önce sökmüş olduğunuz parçaları monte etmeye başlayabilirsiniz.

Alt yüzeyindeki parçaları monte ettikten sonra Anakartınızı yerine yerleştirin ve bağlantı uçlarını yuvalarına takın. Şimdi ise bataryanızı yerine takarak bağlantı ucunu takabilirsiniz.

Son olarak, arka kısmın plastik aksamlarını geri taktıktan sonra sökmüş olduğunuz vidaları yerlerine monte edin. Bu aşamaya kadar anlatmış olduğumuz işlemleri eksiksiz yaptıysanız, arka kapağınızı takın ve telefonunuzu yeniden başlatın.

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