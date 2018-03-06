Yeni nesil akıllı telefonların SIM kartı yuvası, telefonun kutusu içerisinde verilen aparat ile açılıyor. Ancak bu küçük aparatı her zaman yanınızda taşımanız mümkün olmayabilir. Bu yazımızda sizlere, SIM kartı yuvasını, kutu içerisinden çıkan aparata ihtiyaç duymadan nasıl açacağınızdan bahsedeceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

SIM Kartı Yuvasını Açma

1- Küpe

SIM kartı yuvasını açmak için küpe kullanabilirsiniz. Küpenin iğne kısmını SIM kartı yuvasına yerleştirirseniz ve bu yuvayı hafifçe kaldırmaya çalışırsanız SIM kartı yuvası açılacaktır.

2- Ataş

Ataş da her zaman yanınızda bulunmayabilir. Ancak SIM kartı yuvası açma aparatını bulamazsanız ataş işinize görecektir. Ataş bükülebilir olduğundan, ataşın bir ucunu düz hale getirin ve SIM kartı yuvasının kapağında bulunan küçük deliğe ataşı yerleştirin.

3- İğne

Dikiş iğnesi, SIM kartı yuvasını açmanız içine size yardımcı olacaktır. İğneyi, kart yuvasının kapağına yerleştirin ve hafifçe kapağı kendinize doğru çekin. İğneyi kart yuvasına sert bir şekilde bastırdığınızda iğne ucu kırılabilir.

SIM kartı yuvasını açabilmeniz için yukarıdaki nesneler size yardımcı olacaktır. Bu aksesuarların dışında birçok ucu sivri nesnelerle kart yuvası kapağını açabilirsiniz. Ancak listemizde bahsettiğimiz nesnelerin dışındaki nesneleri kullanırsanız kart yuvası kapağındaki deliği de aşındırabilirsiniz. Bu yüzden SIM kartı yuvasını açarken nesneyi sert kullanmamaya özen gösterin.

SIM kartı yuvası bazı telefonlarda telefonun arka tarafında olabilir. Eğer bu yuva telefonunuzun arka tarafında ise bir elyaf kumaşı parmağınıza dolayarak rahat bir şekilde SIM kartı yuvasını açabilirsiniz.

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