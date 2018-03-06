Sony Xperia M2’ye Android 8.1 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Sony’nin 2014 yılında satışa sunduğu Xperia M2 akıllı telefon kutusundan Android 4.3 Jelly Bean işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu. Cihaz daha sonra Android 5.1 Lollipop güncellemesini de almıştı.

Güncelleme desteği uzun bir süre önce son bulan Xperia M2 akıllı telefona TWRP recovery yüklenip root atıldığı takdirde geliştirici Kj77‘nin hazırladığı Lineage OS 15.1 custom ROM çözümü ile Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonuna geçiş yapılabiliyor.

ROM henüz yeni olduğu için sorun ve eksikleriyle ilgili yeterli bilgi yok. Hemen her custom ROM çözümünde olduğu gibi bu ROM’un da çeşitli sorun ve eksikleri olabilir. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Sony Xperia M2’ye Android 8.1 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

Öncelikle buradan Lineage OS 15.1 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Cihazı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15.1 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.

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