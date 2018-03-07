Huawei P20 Lite Geldi: Çift Kamera ve Çentiğe Sahip

Vodafone Spain beklenen Huawei P20 Lite ile ilgili geçtiğimiz günlerde ağzındaki baklayı çıkarmıştı. Şimdiyse sıra TENAA’da. Görünümleri oldukça benzer olsa da Huawei P20 aslında epey farklı bir model.

Sıralanan donanım özellikleri arasında 5.84 inç ekran, 1080 x 2280 piksel çözünürlük ve 19:9 en boy oranı var.

Ne yazık ki gizlice ön yüzün çekildiği fotoğraf detayları gizleyecek şekilde karanlık çıkmış. Ancak cihazın üst kısmında bulunan çentik direk göze çarpıyor.

Tek bir 24 megapiksel özçekim kamerası çentiğin içerisine yerleştirilmiş. Zaten çentik kullanılmasının ana nedeni bu. Arkada ise 16 megapiksel + 2 megapiksel şeklinde çift LED flaş kamera yer alıyor. 2 MP kameranın bokeh efekti için kullanılacağı düşünülüyor. Video kaydı desteğinin 1080p’ye kadar uzandığı ve çipsetin ise Kirin 659 olduğu belirtilmiş. Huawei P20 Pro benzer bir düzene sahip yalnızca ekstra bir kamerası daha var.

TENAA’nın bu kez iki renk seçeneğini de göstermiş olması ilginç. Siyah ve Mavi renkler yan yana dosyalanmışlar. Telefon yandan bakıldığında siyah tonlar varlığını sürdürüyor ancak butonlara gelindiğinde mavi renk tercih edilmiş.

P20 Lite Android 8.0 Oreo (EMUI 8.0) ile çıkacak ve sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olacak. Bunun yanı sıra 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile birlikte microSD kart desteği sunuluyor.

Bataryası Vodafone’un belirttiğinden küçük bir farkla az ve 2900 mAh. Telefonun boyutları 48.6 x 71.2 x 7.4 mm ve 145 gram ağırlığa sahip. 27 Mart tarihinde Huawei, P20 serisini tanıtmak için büyük bir etkinlik düzenleyecek.