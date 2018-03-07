Lenovo S5 Akıllı Telefonu Ufukta Göründü

İpucu niteliğinde yeni bir görsel Lenovo’nun sıradaki akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlandığını gösteriyor. Görselde bu yeni akıllı telefon için 20 Mart tarihi işaret edilmiş. Şirket yöneticisi Chang Cheng görseli Weibo hesabı üzerinden paylaşmış.

Tarih verilmesinin yanı sıra paylaşımda ilginç bir detay daha var. Zira bu telefon S ailesine ait olabilir. Çünkü Lenovo yöneticisinin gönderisine bakıldığında “Lenovo S5” damgasının yer aldığı göze çarpıyor.

20 Mart’taki etkinlik baştan sona Lenovo S5’e adanabilir. Weibo paylaşımında cihazda 6000 mAh gibi günümüz standartlarının çok üstünde devasa bir batarya bulunduğu belirtilmiş. Bir süre önceye kadar bu boyutta bataryalar yalnızca tablet bilgisayarlarda kullanılıyordu.

Hatırlarsanız birkaç ay önce aynı yönetici isim yeni bir Lenovo cihazının arkadan çekilmiş fotoğrafını paylaşmış ve kıvrımlı kenarları ile parlak metal gövdesini ortaya çıkarmıştı.

Bunun Lenovo S5 olduğunu tahmin etmek en mantıklı ihtimal olarak görünüyor. Neyse ki bekleyiş çok uzun sürmeyecek. Birkaç hafta içerisinde etkinlik başlamış olacak.