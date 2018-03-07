Bir kaza sonucu telefonunuzun arka kapağında oluşan hasarları görmezden gelmek yerine onu değiştirerek kendinizi mutlu edebilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy S7 Arka Kapak değişimi işleminin nasıl yapılacağını anlatacağız. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Kart

Sıcak hava tabancası

Samsung Galaxy S7 Arka Kapak Değişimi

Öncelikle Samsung Galaxy S7’yi kapalı hale getirmeniz gerekiyor. Bunun için Güç tuşuna basılı tutun ve biraz bekleyin. Şimdi ise karşınıza gelen ekrandan Kapat seçeneğine dokunun. Telefonunuzun kapanmasını onaylamak için Tamam butonuna basın.

Arka kapağınızı ısıtmanız gerekiyor. Bu işlem için sıcak hava tabancası veya saç kurutma makinesi kullanmanız gerekiyor. Bir müddet boyunca arka kapağınızı ısıttıktan sonra sökme işlemine geçebilirsiniz.

Önce sökme aparatınız ile birlikte arka kapağa yandan giriş yapın. Ardından plastik veya karton bir kart yardımıyla ilerlemeye başlayın. Duraksadığınız yerde sıcak hava tabancanızı tekrar elinize alın ve arka kapağı ısıtın.

Sonrasında ise tekrar kartınız ile ilerlemeye devam edin. Arka kapağın iyice kalktığından emin olunca yerinden çıkartın. Yeni arka kapağınızın iç kısmına yapıştırıcı sürün ve telefona takılmaya hazır hale getirin. Son olarak, arka kapağınızı yerine yerleştirerek parmaklarınızla hafifçe baskı uygulayın.

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