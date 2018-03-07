Telefonunuz düştükten sonra ekranınız paramparça olmuş olabilir. Ama bunun sonrasında yeni bir telefon almak yerine ekranınızı değiştirebilirsiniz. Bu değişim işlemini yapabilmeniz için gerekli olan ekipmanlara sahip olmanız gerek. Bu yazımızda Samsung Galaxy S7 Ekran değişimi işlemini ele aldık. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Pena

Sökme aparatı

Yapıştırıcı

Çift taraflı bant

Tornavida

Sıcak hava tabancası

Samsung Galaxy S7 Ekran Değişimi

İşlemlere başlamadan önce Samsung Galaxy S7’yi kapatmanız gerek. İlk olarak seçim ekranınız gelene dek Güç tuşuna basılı tutun. Seçim ekranı geldiğinde Kapat > Tamam seçeneklerine sırasıyla dokunun. Birkaç saniye sonra telefonunuz kapanacaktır.

Şimdi ise telefonun arka kapağına ısı uygulamanız gerekiyor. Bunun için sıcak hava tabancası veya saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Belirli bir süre boyunca arka kapağınızı ısıttıktan sonra sökme işlemine geçebilirsiniz.

Öncelikle sökme aparatınız ile yandan giriş yapın. Ardından pena yardımıyla boydan boya ilerleyin. Penayı telefonunuzun her köşesinden gezdirdikten sonra kapağınızı yavaşça kaldırabilirsiniz.

Arka kapağı kaldırdıktan sonra karşınıza gelen alandaki vidaları sökmeniz gerekiyor. Görselde göstermiş olduğumuz vidaları tornavida yardımıyla sökebilirsiniz. Vidalarınızı söktükten sonra bir diğer işleme geçiş yapabilirsiniz.

Tutunacak dalı kalmayan plastik aparatları sökme aparatınız yardımıyla yerlerinden çıkartın. Bunun sonrasında karşınıza Anakart gelecektir. Görselde göstermiş olduğumuz gibi tüm bağlantı noktalarını ve soket uçlarını sökmeniz gerekiyor. Ardından SIM kart yuvanızı da çıkartabilirsiniz.

Bağlantı noktalarını söktükten sonra Anakartı çıkartın. Şimdi ise telefonun ön kısmına gelerek ısıtma işlemi uygulayın. Ekranınızı sıcak hava tabancanız ile yeteri kadar ısıttıktan sonra sökme işlemine geçebilirsiniz. Ekranınızı sökmek için sökme aparatınızı kullanabilirsiniz.

Ekranınızı söktükten sonra geride bıraktığı kalıntıları temizlemeyi unutmayın. Bu kalıntıları da temizledikten sonra yeşil ile göstermiş olduğumuz kısımlara yapıştırıcı sürün. Turuncu ile gösterdiğimiz alanlara ise çift taraflı banttan kullanın.

Ekranınızı yerleştirmeden önce ana ekran tuşunuzun kısmını takın. Şimdi ise yeni ekranınızı yerleştirebilirsiniz. Yapıştırıcı uyguladığınız yüzeye ekranınızın daha iyi yapışmasını sağlamak için parmağınız ile biraz baskı uygulayın.

Anakartınızı yerine yerleştirin ve önceden sökmüş olduğunuz soketleri yerlerine takın. Batarya soketinizin takılı olup olmadığını da kontrol edin. Sonrasında plastik aksamları tekrar yerlerine takın. Tornavida ile vidaları yerlerine monte edin.

Son olarak arka kapağınızın iç kenarlarına yapıştırıcı sürün ve telefonunuz ile birleştirin. Artık Güç tuşuna basılı tutarak telefonun yeniden açılmasını bekleyebilirsiniz.

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