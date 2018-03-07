Samsung Galaxy S9 / S9+ Özelliklerini Kendi Cihazınızda Deneyin

Samsung firması tıpkı geçtiğimiz sene eylül ayında piyasaya çıkan Galaxy Note 8 için yaptığı gibi Experience uygulamasının Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ odaklı bir demo versiyonunu yayımladı. Bu yeni uygulama kullanıcıların hem Samsung Galaxy S9 hem de Galaxy S9+ ile gelen özellikleri kendi Android cihazlarında özgürce test etmelerine imkan tanıyor.
Uygulamada dört ana kısım bulunmakta. Bunlar Yeni Kamera & Daha fazlası, S9 Aksesuarları, Yararlı Uygulamalar ve Cihaz Özellikleri isimleriyle farklı kategorilere ayrılmışlar. Her bölümün içerisinde detaylı bilgiler yer almakta. Bazıları ise video ve görsellerle desteklenmiş.
2018’in yeni Samsung amiral gemilerinden herhangi birini satın almayı düşünüyorsanız önce Experience uygulamasını cihazınıza yükleyerek cihazlarda yer alan özelliklerin nasıl hissedirdiklerine kısaca göz atabilirsiniz. Experience uygulaması şu anda Play Store’da erişime açık ve Android 6.0 ile üzeri işletim sistemlerini çalıştıran telefonlara yüklenebiliyor.
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