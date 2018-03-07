Samsung Galaxy S9 / S9+ Özelliklerini Kendi Cihazınızda Deneyin

Samsung firması tıpkı geçtiğimiz sene eylül ayında piyasaya çıkan Galaxy Note 8 için yaptığı gibi Experience uygulamasının Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ odaklı bir demo versiyonunu yayımladı. Bu yeni uygulama kullanıcıların hem Samsung Galaxy S9 hem de Galaxy S9+ ile gelen özellikleri kendi Android cihazlarında özgürce test etmelerine imkan tanıyor.

Uygulamada dört ana kısım bulunmakta. Bunlar Yeni Kamera & Daha fazlası, S9 Aksesuarları, Yararlı Uygulamalar ve Cihaz Özellikleri isimleriyle farklı kategorilere ayrılmışlar. Her bölümün içerisinde detaylı bilgiler yer almakta. Bazıları ise video ve görsellerle desteklenmiş.