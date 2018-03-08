HTC U Ultra Android 8.0 Oreo güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu. Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında U Ultra modeli akıllı telefonunun Android Oreo güncellemesini alacağını duyurmuştu. Bu akıllı telefon için hazırlanan Android 8.0 Oreo güncellemesi Tayvan, Hindistan ve İtalya’da dağıtılmaya başlandı.

HTC U Ultra Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Akıllı telefona Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunu getiren güncelleme paketi cihazı 2.19.400.1 firmware versiyonuna taşıyor. Farklı ülkelerde güncelleme paketi boyutu farklılık göstermekte, 1.32 GB ve 1.58 GB boyutlu güncelleme paketleri var. Güncelleme Ocak ayı Android güvenlik yamalarını da içeriyor.

Güncelleme ile birlikte akıllı telefon Android 8.0 Oreo işletim sisteminin yeniliklerini elde ediyor, aynı zamanda arka plan iyileştirmeleri de yapılmış.

Resmi duyurusu Ocak 2017’de gerçekleştirilen ve aynı yılın Şubat ayında raflardaki yerini alan HTC U Ultra 162.4 x 79.8 x 8 mm boyutlarında ve 170 gram ağırlığında. Cihazın 5.7 inç genişlikli Super LCD5 ekranı 2560 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip. Üst kısımdaki 2.05 inç genişlikli ikinci ekran 1040 x 160 piksel çözünürlük değeri sunuyor. Ekran 64 GB kapasiteli modelde Corning Gorilla Glass 5, 128 GB kapasiteli modelde ise safir kristal cam ile korunmakta.

Cihazda Qualcomm Snapdragon 821 yongaseti, 4 GB RAM, 64 / 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi, 12 MP çözünürlüklü f/1.8 ana kamera, ön yüzde 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3000 mAh kapasiteli pil gibi detaylar var.

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