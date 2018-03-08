iOS: iMessage’da GIF Gönderme

Apple‘ın geliştirdiği anlık mesaj servisi iMessage, iOS işletim sistemi kullanan akıllı telefon kullanıcıları için geliştirilmiş anlık mesajlaşma uygulamasıdır. iOS kullanıcılarının eğlenerek mesajlaşabileceği uygulamada karşı tarafa fotoğraf ve video göndermek, konum yollamak ve YouTube’dan video göndermek mümkün olduğu gibi çeşitli GIF’lerde gönderilebilir. iMessage’da GIF göndermek için yazımızı okumaya devam edin…

Operatörlerle herhangi bir ilgisi bulunmayan iMessage, Apple’ın servisidir ve bu servis tamamen Wi-Fi ve hücresel veri ağını kullanır. iMessage’da GIF göndermek de anlayacağınız gibi internet kullanır ve ücretlendirme de internet kullanımı üzerinden yapılır.

iMessage’da GIF Gönderme

iMessage’da GIF göndermek için iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazınızdaki iMessage uygulamasını açın. Daha sonra GIF göndermek istediğiniz konuşmaya girin. Konuşma ekranının altında çeşitli görevler yapan simgeler yer almaktadır. Bu simgelerden kırmızı renkli büyüteçe bir kez dokunun. Karşı tarafa göndermek istediğiniz hareketli animasyonu aratın ve seçin. Son olarak Gönder‘e dokunun.

Göndereceğiniz hareketli animasyonların çeşidini genişletmek için konuşma ekranının altında bulunan App Store logosuna dokunun. Mağaza’ya Git seçeneğine tıklayın ve mağazada GIF, yapıştırma uygulamalarını aratın. Bu uygulamalardan istediğinizi indirin. Uygulamalarla gelen GIF ve yapıştırmalar iMessage’a eklenecektir. Bunları da karşı tarafa gönderebilirsiniz.

iMessage’da mesaj gönderirken ve mesaj okurken GIF’lerin çıkmasını istemiyorsanız, sizler için bu konuda hazırladığımız rehberimizi buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

iMessage’da GIF Gönderme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı, görüşlerinizi bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.