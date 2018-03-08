Samsung Galaxy A7 2017’de sürüm düşürme (Downgrade) işlemi için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. Samsung’un ülkemizde ilgi gören ve çok satan akıllı telefon modellerinden olan Galaxy A7 2017 cihazı için son olarak Android 7.0 Nougat güncellemesi yayınlanmıştı. Akıllı telefonunuzun yazılım güncellemesi alması elbette bir kazanım. Android’in yeni versiyonunun getirilerinden yararlanabiliyorsunuz, aynı zamanda önemli güvenlik açıkları da bu güncellemeler ile kapatılıyor. Fakat güncellemeler sonrasında cihazlarda pil ömrü azalabiliyor, bazen beklenmedik sorunlar yaşanabiliyor. Kullanıcılar arayüz değişikliklerinden memnun olmayabiliyor.

Biz açıkçası istisnai durumlar haricinde sürüm düşürme yani downgrade işlemini önermiyoruz fakat siz yine de Samsung cihazınızda işletim sistemi versiyonunu düşürmek isteyebilirsiniz. Bunun için gerekli hazırlıkları yapmanız ve rehberimizdeki aşamaları izlemeniz lazım. Samsung Galaxy A7 2017’de sürüm düşürme (Downgrade) işlemi kolayca halledilebiliyor.

Samsung Galaxy A7 2017’de Sürüm Düşürme (Downgrade)

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Bilgisayarınıza Samsung USB sürücüsünü yükleyin.

yükleyin. Odin yazılımını indirin.

yazılımını indirin. Cihazınızı Android Nougat versiyonundan Android Marshmallow versiyonuna döndürmek için Android 6.0.1 Marshmallow stock ROM dosyasını indirin. Bağlantıda Galaxy A7 2017’nin SM-A720F model numaralı versiyonu için Türkiye firmware’i mevcut.

NOT: Cihazınız ithalatçı garantili ise Google Play mağazasından Phone Info Samsung uygulamasını indirin ve çalıştırın. CSC kodu sekmesinden cihazınızın hangi ülke varyantında olduğunu öğrenin. Uygun Marshmallow firmware paketini SamMobile sitesinden bulabilirsiniz.

Galaxy A7 2017 akıllı telefonunuzda Ayarlar kısmına girin ve Geliştirici seçenekleri‘ni bulun. Geliştirici seçeneklerinin alt kısmında bulunan USB hata ayıklama modunu aktif edin.

İndirdiğiniz firmware dosyasını arşivden çıkarın / genişletin. Odin yazılımını çalıştırın.

Akıllı telefonu kapatın. Ana ekran + güç + ses azaltma butonlarına basılı tutarak cihazı download modunda çalıştırın. Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.

Cihaz sorunsuz algılanmışsa Odin arayüzünde ID:COM kutucuğu mavi renge bürünecektir.

AP kutucuğuna tıklayın ve firmware dosyasını seçin.

re-partition seçeneğinin işaretli olmaması gerek.

Start butonuna tıkladığınızda firmware flash’lama işlemi başlayacaktır. İşlem başarıyla tamamlanınca arayüzde sol üst kısımda yeşil arka plan üzerinde PASS! uyarısını göreceksiniz.

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