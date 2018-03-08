Samsung Galaxy S8 ve S8+ Android Oreo root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Samsung’un Android Oreo güncellemesini alan ilk akıllı telefon modelleri beklendiği gibi Galaxy S8 ve Galaxy S8+ oldu. Cihazlar Android Nougat işletim sistemi kurulu şekilde root edilebiliyordu, Oreo güncellemesinin yayınlanmasından kısa bir süre sonra Android Oreo kurulu Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için de root yöntemi geliştirildi.

Ele alacağımız yöntemlerin çeşitli riskler içerdiğini, garantiyi sonlandırdığını ve kurulum sırasında / sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy S8 ve S8+ Android Oreo Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Gerekenler

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Akıllı telefonunuzu en şarj % 60 seviyesine şarj edin.

USB Debugging ve OEM Unlock seçeneklerini etkinleştirin.

Güncel Samsung USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

bilgisayarınıza yükleyin. Gerekli dosyaları indirin.

İndirmeler

TWRP Recovery Kurulumu

Prince Comsy Odin yazılımını indirin ve çalıştırın. TWRP recovery dosyasını da edinin. Dosyanın IMG değil TAR uzantılı olması lazım.

Akıllı telefonu download modunda başlatmalısınız. Bunun için cihazı kapatın. Bixby ve ses azaltma tuşlarına basılı tutun, ardından güç tuşuna basın.

Akıllı telefon download modunda açıldığında cihazı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Odin yazılımı akıllı telefonu tespit ettiğinde ID:COM bölümü mavi renge bürünecektir.

Arayüzdeki AP butonuna tıklayın.

İndirmiş olduğunuz TAR uzantılı TWRP recovery dosyasını seçin.

Start butonuna tıklayın.

Odin’de PASS uyarısını görünce USB kablosunu çıkarın. Ses artırma, Bixby ve güç butonlarına cihaz TWRP recovery modunda açılıncaya dek basılı tutun.

Root Erişimini Sağlamak

TWRP recovery menüsünde Wipe > Format data yolunu izleyin ve Yes‘i seçin. Cihazdaki tüm bilgiler silinecektir.

Ana menüye dönün, Reboot > Recovery yolunu izleyin. Akıllı telefon yeniden recovery modunda açılacak. Bu, opsiyonel bir aşama değil; mutlaka uygulamalısınız.

Magisk ya da SuperSU‘yu indirin ve akıllı telefonunuza aktarın.

TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun, indirip akıllı telefona aktarmış olduğunuz Magisk ya da SuperSU dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Reboot system seçeneğini kullanarak akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamıza bekliyoruz.