Akıllı telefonunuzda hızlı video düzenlemeleri yaparak sosyal medya hesaplarınızda eğlenceli ve ilgi çekici videolar paylaşabilirsiniz. Hızlı video düzenlemesi yapabileceğiniz gibi profesyonel kurgu da yapabileceğiniz video düzenleme uygulamalarında videolara değişik efektler verebilir ve yazılar da ekleyebilirsiniz.

Android İçin En İyi Üç Video Düzenleme Uygulaması

1- Adobe Premiere Clip

Video kurgu ve Photoshop alanlarında üst düzey programlar geliştiren Adobe’un mobil uygulaması Adobe Premiere Clip, video düzenleme uygulamaları arasından en iyi ve en profesyonel olanıdır. Video düzenlemek için kullanıcılarına çeşitli araçlar sunan Adobe Premiere Clip’te, görüntüleri kullanarak videoları otomatik oluşturabilirsiniz.

Videolarınıza ses ekleyebileceğiniz, düzenlediğiniz videoları sosyal medyada hızlıca paylaşabileceğiniz bu uygulamayı akıllı telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

2- FilmoraGo

FilmoraGo‘yu kullanarak telefon galerisinde yer alan fotoğraflardan ve videolardan klip oluşturabilir, videoları düzenleyebilirsiniz. Videoyu kesme işlemini de kolayca yapabileceğiniz bu uygulamada videolarınıza ses, yazı ve efekt de ekleyebilirsiniz.

Uygulamayı Android telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

3- KineMaster

KineMaster, birçok mobil video düzenleme uygulamasından daha iyi iş yapar. Uygulamayı kullanarak videolarınızı istediğiniz gibi düzenleyebilir, videolarınıza yazı, ses ve geçiş efektleri ekleyebilirsiniz. Videolarınızın parlaklığını ayarlayabilir, videoya gerçek zamanlı ses kaydı ekleyebilirsiniz.

Uygulamayı akıllı telefonunuza buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

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