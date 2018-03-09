Android telefonunuzda yanlışlıkla sildiğiniz veya sildikten sonra tekrar geri getirmek istediğiniz mesajları kurtarabilirsiniz. Silinen mesajları kurtarma işlemi telefonunuz bir hasar aldığında da işinize yarayabilir.

Android: Silinen Mesajları Kurtarma

Silinen mesajları geri getirebilmek için telefonunuzun Root erişimine ihtiyacı var. Telefonunuza Root atmadıysanız forumumuz üzerinden yeni bir konu açarak bize ulaşabilir, Root işlemi hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Eğer telefonunuz Root’lu ise silinen mesajları kurtarma işlemine başlayabilirsiniz. Bu işleme başlamak için ilk olarak EaseUS isimli programı bilgisayarınıza indirin. Bilgisayarınıza bu programı indirmek için buraya tıklayın.

EaseUS’i bilgisayarınıza indirdikten sonra Root erişimine sahip telefonunuzu bir USB kablosu aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayın. Program ile telefonunuz eşleştiğinde diğer adımda EaseUS, mesajları kurtarma adımına geçecektir. Ancak bu işleme başlamadan önce program, işleme başlamak için bir paket satın almanızı isteyecektir. Eğer sadece tek telefonda işlem yapacaksanız programın sunduğu 39.95 USD ödemesi olan paketi alabilirsiniz.

Paketi satın aldıktan sonra EaseUS, kurtarma işlemi için telefonunuzdan silinen tüm dosyaları tarayacaktır. Bu program sayesinde silinen mesajları kurtarabileceğiniz gibi silinen fotoğraf ve videoları da geri getirebilirsiniz.

Eğer telefonunuz program tarafından tanınmadıysa Ayarlar > Geliştirici Seçenekleri > USB Hata Ayıklama Modu‘na gidin ve bu modu etkinleştirin.

Dosyaları ve mesajları tarama işlemi tamamlandıktan sonra silinen dosyaları ve mesajları geri getirebilirsiniz.

Silinen Mesajları Kurtarma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.