Android telefonunuzun ana ekranını özelleştirmenin en temel adımlarından bir tanesi uygulama simgelerini değiştirmektir. Uygulama simgelerini değiştirerek telefonunuzun ana ekranına ilgi çekici bir görünüm kazandırabilirsiniz. Android telefonunuzun uygulama simgeleri tamamen standarttır. Uygulama simgelerini değiştirmek için yazımızı okumaya devam edin…

Android’de En İyi Beş Uygulama Simgelerini Değiştirme Uygulaması

1- Bits – Icon Pack Oreo

Android telefonunuzdaki uygulamaların simgelerini özelleştirmek için Google Play Store’da 0.99 USD‘ye satın alınabilen Bits – Icon Pack Oreo isimli uygulamayı akıllı telefonunuza indirebilir ve uygulama simgelerini değiştirmeye başlayabilirsiniz.

Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

2- Mumber – Icon Pack

Mumber – Icon Pack isimli uygulamayı kullanarak akıllı telefonunuzda yer alan uygulamaların simgelerini özelleştirebilirsiniz. Uygulamaların simgeleri için oldukça eğlenceli simgeler yer alan bu uygulamayı telefonunuzun ana sayfa başlatıcısı olarak da ayarlayabilirsiniz.

Uygulamayı Google Play Store’dan 0.99 USD‘ye indirmek için buraya tıklayın.

3- Flat Dark – Icon Pack

Flat Dark‘ı telefonunuzu başlatıcısı olarak ayarlayabilir ve uygulama simgelerini istediğiniz gibi uygulama içerisinde yer alan simgelerle değiştirebilirsiniz. Koyu renkli simgelerle telefonunuzun ana ekranını özelleştirmek için uygulamayı 0.99 USD‘ye Google Play Store’dan satın alabilirsiniz.

Uygulamayı buraya tıklayarak Android telefonunuza indirebilirsiniz.

4- Nougat Square

İçerisinde 1.150’den fazla uygulama simgesi bulunan Nougat Square, her hafta güncelleme alan bir simge paketi uygulamasıdır. Uygulama simgelerini değiştirmek için işinize yarayacak bu uygulamada herhangi bir reklam bulunmamaktadır.

0.99 USD‘ye Google Play Store listelerinde yer alan bu uygulamayı telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

5- Oval – Icon Pack

Kenarları oval olan uygulama simgelerini telefonunuzdaki uygulama simgeleriyle değiştirmek için işinize yarayacak Oval – Icon Pack isimli uygulama ile telefonunuzun ana ekranını özelleştirebilirsiniz. Hem başlatıcı hem de simge paketi uygulaması olan Oval’i 1.49 USD’ye Google Play Store’dan indirebilirsiniz.

Uygulamayı akıllı telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

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