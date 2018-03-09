Android’de SMS’leri Bilgisayardan Yöneten En İyi İki Uygulama

Android telefonunuza gelen SMS’leri bilgisayardan yönetebilirsiniz. Telefonunuza gelen SMS’leri yanıtlayabilir ve okuyabilirsiniz. Bu işinize oldukça yarayabilir. Telefonunuz şarjdayken gelen SMS’lere cevap vermek SMS’leri bilgisayardan yönetmek için yazımızı okumaya devam edin…

SMS’leri Bilgisayardan Yöneten En İyi İki Uygulama

1- MightyText

MightyText, Google Chrome eklentisidir ve telefonunuza gelen SMS’leri yönetmeniz konusunda size yardımcı olacaktır. MightyText eklentisini Google Chrome’a kurmak için buraya tıklayın.

Eklentiyi Google Chrome’a kurduktan sonra akıllı telefonunuza MightyText uygulamasını indirin. Uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

İndirme işlemlerini tamamladıktan sonra Google Chrome’da ve Android telefonunuzda MightyText’i açın. Android telefonunuzdaki MightyText, Chrome eklentisi ile eşleşmek isteyecek. Telefonu ve Chrome’u eşleştirdikten sonra SMS’leri bilgisayardan yönetmeye başlayabilirsiniz.

2- AirDroid

Telefonunuza gelen mesajları bilgisayardan yönetmek için AirDroid isimli uygulamayı akıllı telefonunuza indirin. Google Play Store‘da ücretsiz olan bu uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra bilgisayarınızda AirDroid’in internet sitesini açın. AirDroid’in internet sitesine buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

İnternet sitesinde yer alan QR kodu, telefonunuza indirdiğiniz AirDroid uygulaması aracılığıyla taratın ve eşleşmeyi sağlayın.

Telefon ile bilgisayarı eşleştirdikten sonra SMS’leri bilgisayardan görüntüleyebilir ve cevaplayabilirsiniz. Ayrıca Airdroid’i kullanarak akıllı telefonunuzdaki dosyalara ve uygulamalara da erişebilir, telefonunuzla bilgisayarınız arasında dosya transferi de yapabilirsiniz.

SMS’leri Bilgisayardan Yöneten En İyi İki Uygulama ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza buraya tıklayarak gidebilirsiniz.