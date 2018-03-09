Facebook’ta Yüz Tanıma Özelliğini Kapatma

Facebook‘a getirilen yüz tanıma özelliği, arkadaşlarınızın fotoğraf veya videolarında sizi bulmaya çalışır ve sizi gönderiye etiketlemesi için arkadaşınıza bildirir.. Yüz tanıma özelliğini kapatırsanız Facebook’un daha önce topladığı yüz tanıma verileri silinmez. Ancak özelliği kapattıktan sonra karşılaşılan, yer aldığınız fotoğraf veya videolarda yüzünüz tanınmaz. Facebook yüz tanıma özelliğini kapatma işlemi için yazımızı okumaya devam edin…

Facebook Yüz Tanıma Özelliğini Kapatma

Facebook’un yüz tanıma özelliğini kapatmak için bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızdaki internet tarayıcısını kullanarak Facebook’a giriş yapın. Facebook’un ana ekranının sağ üst köşesindeki ters üçgene dokunun ve Ayarlar‘a tıklayın.

Ayarlar ekranın sol tarafındaki seçeneklerden Yüz Tanıma‘yı seçin. Yüz Tanıma özelliğini kapatmak için bu seçeneğin yanındaki Düzenle‘ye dokunun ve Evet seçeneğini Hayır olarak seçili hale getirin.

Facebook Mobil Uygulamasında Yüz Tanıma Özelliğini Kapatma

Facebook mobil uygulamasında yüz tanıma özelliğini devre dışı bırakmak için uygulamayı açın ve özelliği kapatacağınız hesabınıza giriş yapın. Uygulama ana ekranının sağ alt köşesinde (iOS) veya sol üst (Android) köşesinde yer alan üst üste sıralanmış üç çizgiye tıklayın ve Ayarlar’ı seçin. Hesap Ayarları’na dokunun. Burada hesabınızla ilgili ayarlamalar yapabileceğiniz gibi Yüz Tanıma özelliğini de kapatabilirsiniz. Yüz Tanıma özelliğine tıklayın ve Evet’e seçili olan seçeneğin üzerine tıklayarak Hayır’ı seçin.

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