HTC U Ultra Android 8.0 Oreo Alıyor

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında akıllı telefon üreticisi HTC, U Ultra için Oreo güncellemesini resmi bir duyuru ile onaylamıştı ve bu söz konusu güncelleme bugün sessiz ortaya çıkıverdi. HTC U Ultra Oreo güncellemesi şu anda Tayvan, Hindistan ve İtalya’da dağıtıma girdi. HTC U Ultra Android 8.0 Oreo



Güncelleme işletim sistemi sürümünü 8.0’a çıkarıyor ve ürün yazılımı sürümü ise 2.19.400.1 oluyor. Bazı kullanıcılar bunun 2.19.709.2 olduğunu bildirmiş. Dahası güncellemenin büyüklüğü da farklılık gösteriyor. 1.32GB ve 1.58GB olduğunu rapor edenler var. Android’in ocak ayı güvenlik yaması ile ilgili bir durum olabilir.

Değişim günlüğü oldukça belirsiz. İşletim sistemi yükseltmesinin ötesinde “sistem geliştirmeleri” adında bir ifade kullanılmış. Bu hala iyi bir şey sayılır. O yüzden siz de HTC U Ultra sahibiyseniz Android’in en yeni ve en güçlü işletim sistemi Oreo güncellemesinin akıllı telefonunuza ulaşıp ulaşmadığına Ayarlar ekranından göz atmayı unutmayın.

