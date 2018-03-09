iOS 11‘de varsayılan fotoğraf ve video biçimini değiştirme işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. iPhone‘unuz ile çektiğiniz fotoğraf ve videoları biçim sorunu yaşamadan diğer cihazlarda görüntüleyebilmek için fotoğraf ve video biçimini değiştirmeniz gerekebilir. Sorun yaşamadan diğer cihazlarda bu fotoğraf ve videoları görüntülemek için sizler için hazırladığımız rehberimizi okumaya devam edin…

iOS 11: Varsayılan Fotoğraf ve Video Biçimini Değiştirme

Varsayılan fotoğraf ve video biçimini değiştirmek için iPhone’unuzda Ayarlar‘a gidin ve ekranı biraz aşağı kaydırın. Uygulamalar bölümündeki Kamera‘ya tıklayın. Burada fotoğraf ve video için ayarlar yapabilirsiniz. Varsayılan fotoğraf ve video biçimini değiştirme işlemine devam etmek için kamera ayarlarının bulunduğu ekrandaki Biçimler seçeneğine hafifçe dokunun.

Biçimler’de iki seçenek ile karşılaşacaksınız. Bu iki seçenekten En Uyumlu‘yu seçerseniz fotoğrafları JPEG, videoları MP4 formatında kaydedebilir, kaydettiğiniz bu fotoğraf ve videoları diğer cihazlarda dosya biçimi sorunu yaşamadan görüntüleyebilirsiniz.

Yüksek Verimlilik seçeneği ile daha kaliteli videolar kaydedebilirsiniz. Ancak bu videoları diğer cihazlarda oynatmak zor olabilir.

Yüksek Verimlilik seçeneği seçili iken çektiğiniz fotoğraf ve videolar, En Uyumlu’ya geçtikten sonra format değiştirmez. En Uyumlu seçeneğini seçtikten sonra çektiğiniz fotoğraf ve videolar diğer cihazlarda sorun yaşamadan görüntülenebilir.

iOS: Fotoğraf ve Video Biçimini Değiştirme hakkında tüm sorularınızı, görüşlerinizi bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.