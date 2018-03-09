iOS: AirPods’un Görevlerini Özelleştirme

Apple‘ın kullanıcılarına eşsiz müzik deneyimi sunmak için piyasaya sürdüğü kablosuz kulaklık AirPods‘unuzu iPhone’unuzda işlevsel hale getirebilirsiniz. AirPods’un yanında bulunan tuşlara çeşitli görevler atayarak kulaklığınızı sadece müzik dinleme aracı olarak kullanmaya son verebilirsiniz. Bluetooth ile telefonunuza bağlayabileceğiniz AirPods’un görevlerini özelleştirmek için sizler için hazırladığımız rehberimizi okumaya devam edin…

AirPods’un kullanımı hakkında Apple’ın hazırladığı rehbere de buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

AirPods’un Görevlerini Özelleştirmek

AirPods’un görevlerini özelleştirmek oldukça kolaydır. İşleme başlamak için iPhone’unuz ile AirPods’unuzun eşleşmiş olması gerekmektedir. AirPods’unuz telefona bağlıysa iPhone’unuzda Ayarlar‘a gidin ve Bluetooth‘a dokunun. AirPods’unuzu Bluetooth ile eşleştirilmiş cihazlar listesinde göreceksiniz. Bu listede kulaklığınızın yanında bulunan İ işaretine hafifçe dokunun.

Açılan ekranda AirPods’unuz ile ilgili ayarları yönetebilirsiniz. Ekranda yer alan Sol ve Sağ tuş seçeneklerini tıklayın. Kulaklığın sağ ve sol tarafındaki tuşa çeşitli görevler verebilirsiniz. Ya da kulaklığınızın üzerinden bulunan butonların tüm özelliklerini devre dışı bırakabilirsiniz.

Müziği başlatma veya durdurma, Siri’yi açma, bir sonraki müziğe geçme gibi görevler atayabileceğiniz AirPods’unuza, AirPods Ayarları ekranından isim de verebilirsiniz. Ayrıca bu ekranda kulaklığınızın mikrofonunu da ayarlayabilirsiniz. AirPods’unuzun iPhone ile bağlantısını durdurmak için AirPods Ayarları ekranındaki Bağlantıyı Kes seçeneğine dokunabilirsiniz.

AirPods’un Görevlerini Özelleştirmek ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı, görüşlerinizi bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza buraya tıklayarak gidebilirsiniz.