iOS’da Ücretli Uygulamalar Ücretsiz Olduğunda Bildirim Yollayan En İyi İki Uygulama

App Store‘da birçok uygulama ücretlidir. Ücretli App Store uygulamaları kimi zaman indirime giriyor kimi zamansa ücretsiz oluyor. Bu durumdan faydalanmak da tamamen sizin elinizde! Tıpkı bir mağazadaki ürünleri takip eder gibi bu uygulamaları da takip etmeniz mümkün. Nasıl mı? iOS cihazınıza indireceğiniz, bu yazımızda bahsedeceğimiz, uygulamalar ücretli uygulamaların ücretsiz olduğu zaman size bunu bildirir.

Ücretli App Store Uygulamaları Ücretsiz Olduğunda Bildirim Yollayan Uygulamalar

1- AppShopper

AppShopper, bir web sitesidir. Bu internet sitesinde, ücretli App Store uygulamaları indirime girdiğinde veya mağazada ücretsiz olduğunda, uygulamaları listeler.

İnternet sitesinin ana ekranında yer alan filtreleme seçeneklerinden fiyatı en düşük olan uygulamaları da listeleyebilirsiniz. Bazı uygulamalar Mac’ler içindir. Filtreleme seçeneklerini kullanarak sadece iPhone’unuz için geliştirilmiş uygulamaları da AppShopper’da görüntüleyebilirsiniz.

AppShopper’ın bir diğer güzel yanı ise, siteye kayıt olduğunuzda sitenin birçok imkanından yararlanabilmenizdir. Uygulamaların fiyatı düştüğünde bildirim alabilmek için siteye üye olmanız yeterlidir.

AppShopper’a gitmek için buraya tıklayın.

2- AppZapp

AppZapp‘i kullanarak ücretli App Store uygulamalarının fiyat düşüşü ve artışını takip edebilirsiniz. Uygulama App Store uygulamasıdır ve ücretsizdir. AppZapp’i indirmek için buraya tıklayın.

Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra açın. Uygulama size bildirim yollamak için izinler isteyecektir. Bildirim için uygulamanın istediği izinleri onaylayın. Eğer uygulamada bir profil oluşturmak isterseniz uygulamaya kayıt olabilirsiniz.

AppZapp, gün içerisinde indirime giren veya ücretsiz olan App Store uygulamalarını listeler. Dilediğiniz kategori ile filtreleme yapabileceğiniz uygulama size gün içerisinde bildirim yollar.

Ücretli App Store Uygulamaları Ücretsiz Olduğunda Bildirim Yollayan Uygulamalar hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza buraya tıklayarak gidebilirsiniz.