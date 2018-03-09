Bir talihsizlik sonucu hasar gören ekranınızı değiştirmeniz gerekiyor. Eğer ekran değişimini yapmazsanız cam kırıntıları parmağınıza batabilir. Bu yazımızda Samsung Galaxy J5 Prime Ekran değişimi işleminin nasıl yapıldığını anlatacağız. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sıcak hava tabancası

Pena

Plastik kart

Dokunmatik ekran yapıştırıcısı

Samsung Galaxy J5 Prime Ekran Değişimi

İşlemlere başlamadan önce Samsung Galaxy J5 Prime’ı kapatmanız gerek. İlk olarak Güç tuşuna basılı tutun. Bunun ardından karşınıza gelen ekrandan Kapat > Tamam butonlarına dokunarak telefonunuzun kapanmasını sağlayın.

Şimdi ise ekranı ısıtmanız gerekiyor. Bunun için sıcak hava tabancası kullanın. Eğer sıcak hava tabancası yok ise saç kurutma makinesi de olabilir. Ekranı yeterice ısttıktan sonra bir diğer işleme geçebilirsiniz.

Plastik kart ile ekranınızın yan tarafından bir giriş yapın. Ardından kartınız ile ekranının tüm yüzeyini gezin. Takıldığınız yerlerde ısı işlemi uygulayabilirsiniz. Ekranınız iyice yerinden kalktığında elinize dikkat ederek sökme işlemi uygulayın.

Ekranınızı söktükten sonra arkasında kalan kalıntıları pena ile temizleyin. Kalintıları temizledikten sonra yeni ekranınızı tamabilmeniz için son bir işlem daha yapmanız gerekiyor. O da dokunmatik ekran yapıştırıcısını sürmektir.

Sadece kenar ve köşelerine sürmeniz gerek. Yapıştırıcınızı adece bir tur gezdirmeniz yeterli olacaktır. Ardından bağlantı noktasına dikkat ederek yeni ekranınızı yerleştirin. Son olarak, Güç tuşuna basılı tutun ve telefonunuzun açılmasını bekleyin.

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