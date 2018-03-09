Bataryanız kendisine gelen gücü telefonunuza iletemediği için arızalanmış olabilir. Ancak değişimini sağlayarak bu sorununuzdan kurtulabilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy J7 Pro Ekran değişimi işlemini ele aldık. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sıcak hava tabancası

Sökme aparatı

Plastik kart

Çift taraflı bant

Cımbız

Samsung Galaxy J7 Pro Batarya Değişimi

İşlemlere başlamadan önce telefonunuzu kapatmanız gerek. Bunun için seçim ekranı gelene kadar Güç tuşuna basılı tutun. Ardından Kapat ve Tamam seçeneklerine sırasıyla dokunarak telefonun kapanmasını bekleyin. Telefon kapandıktna sonra SIM kart yuvasını yerinden çıkartın.

Şimdi ise ekranınızı biraz ısıtmanız gerek. Bu işlem için sıcak hava tabancası veya saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Telefonun üst tarafına gelerek hem ısıtıp, hem de ekranı kaldırmaya çalışın.

Üst taraf hafif kalkınca alt kısma geçerek aynı işlemi uygulayın. Bir yandan sıcak hava tabancanızı yüzeye tutarken, diğer yandan da sökme aparatınızla ilerleyin. Ardından telefonun yanlarını ısıtın ve diğer işleme geçin.

Ekranın yanlarını ısıttıktan sonra plastik bir kart ile boydan boya ilerleyin. Bunun sonrasında her yandan yerinden kalkmış olan ekranınızı çıkartmanız gerekiyor. Ama ekranınızı çıkartmak için alt tarafında yer alan bağlantı ucunu sökmeniz gerekiyor.

Ekranı aldıktan sonra vida söküm işlemine geçebilirsiniz. Görselde göstermiş olduğumuz yerlerdeki vidaları tornavida yardımı ile sökün. Sonrasında ise Anakartınızı kasadan ayırabilirsiniz.

Anakartınızda göstermiş olduğumuz soketleri yerlerinden çıkartmanız gerek. Soketleri çıkartınca anakartı da kaldırın. Sonrasında plastik kart yardımıyla bataryanızı yuvasından çıkartabilirsiniz. Yeni bataryanızı takmadan önce zemini hazırlamanız gerek.

Görselde göstermiş olduğumuz gibi sağ ve sol kanatlara çift taraflı bant yapıştırın. Sonrasında bantların üst katmanlarını cımbız ile alın. Artık yeni bataryanızı yuvasına takabilirsiniz. Bataryanızı taktıktan sonra Anakartınızı yerleştirin. Ardından Anakartınızın soketlerini tekrar yerlerine takın.

Arka kapağınızı yerine takın ve ön tarafa gelerek tornavida yardımıyla vidalarını yerlerine yerleştirin. Vidaları sıkarken tornavidayla çok baskı uygulamayın yoksa vida kırılabilir. Artık ekranınızı yerine takabilirsiniz.

Bağlantı noktasına dikkat ederek ekranınızı yerine yerleştirin. Samsung Galaxy J7 Pro Ekran değişimi için gerekli olan parçaları uygun fiyatlı nereden edinebileceğiniz konusunda yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.