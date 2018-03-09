Yeni Honor 7C Videosu Yüz Tanıma Özelliğini Gösteriyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’in yeni Honor 7C akıllı telefonunu resmi hale getirmesine bir haftadan az bir süre kaldı. Cihazın 12 Mart’ta büyük bir etkinlikle tanıtılması planlanıyor. Şimdiyse oldukça uzun sayılabilecek bir video ile Honor 7C’nin çeşitli özellikleri ilk kez sergilendi.

Klip Honor 7C’nin yüz tanıma ile ekran kilidini açma özelliğinin yanı sıra çift kamerasına (13MP + 20MP) dikkat çekiyor. 18:9 en boy oranına sahip 5.99 inç ekran TENAA’ya göre 720 x 1,440 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Siyah ve Mavi renk seçenekleri videoda görülebiliyor ancak iki renk seçeneği daha var: Şampanya ve Gül.

Telefon Oreo/EMUI 8.0 ile gelecek ve Honor 7X’in daha ekonomik bir versiyonu olacak diyebiliriz. Karşılaştırıldığında ekranı daha düşük çözünürlükte ancak çift kamerası biraz daha başarılı (7X’in kamera düzeni 16MP + 2MP idi).