Android P duvar kağıtlarını paylaşıyoruz. Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat ve Oreo gibi çok sayıda Android versiyonunun ardından Google şimdi de Android P işletim sisteminin testlerine başladı. Firma, Pixel serisi akıllı telefonlarıyla uyumlu Android 9.0 Developer Preview yani geliştirici ön izleme versiyonunu yayınladı. Şu anda Android P adıyla anılan yeni işletim sistemi versiyonu Oreo’ya kıyasla daha güzel ve renkli görünüyor. Yeni işletim sistemi versiyonunda güvenlik ve pil ömrüne odaklanılmış durumda.

Android P işletim sisteminin geliştirici ön izleme versiyonu çok renkli ve güzel duvar kağıtlarıyla geliyor. Biz de Android P duvar kağıtlarını indirme bağlantısını paylaşacağız.

Android P Duvar Kağıtlarını İndirin

Android 9.0 işletim sisteminde güvenlik önlemlerini artıracak ve pil ömrünü iyileştirecek yeni platform yetenekleri sunuluyor. Wi-Fi RTT ile iç ortam pozisyonlanması, geliştirilmiş animasyonlar, elden geçirilmiş arayüz gibi detaylar var.

Android P / Android 9.0 işletim sisteminin ön izleme versiyonunda 18 adet duvar kağıdı bulunmakta. Farklı tip ve renklerdeki duvar kağıtları 2880 x 2880 piksel çözünürlük değerine sahip. Yani akıllı telefonunuzun ekran çözünürlüğü çok yüksek olsa da ekranda net olmayan bir görüntü belirmesi söz konusu değil.

Android P stock duvar kağıtlarını içeren arşiv dosyasını buradan indirebilirsiniz. 18 tane duvar kağıdını içeren ZIP dosyasının boyutu 42.4 MB seviyesinde.

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