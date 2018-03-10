Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus İlk Güncellemesini Alıyor

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus akıllı telefonlarını ilk sipariş edenler bugünlerde cihazlarını teslim almaya başladılar. Koreli üretici yeni amiral gemisi ikilisi için ilk güncellemeyi yayımlamaya başladı. Kullanıcılar telefonlarını açtıklarında bu yeni güncelleme ile karşılaşmaları bekleniyor.

Boyutu itibariyle çok küçük değil ve Mart ayının Android güvenlik iyileştirmelerini ve Samsung’un uygulamaları için yayımladığı düzeltmeleri içeriyor. Şu anda yalnızca Almanya’da erişime açıldı ve ilerleyen saatlerde diğer ülkelere de yollanacaktır.

242 megabyte boyuta sahip olan S9 ve S9 Plus güncellemesi cihazları sırasıyla G960FXXU1ARC5 ve G965FXXU1ARC5 yapı numarasına taşıyor. Güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım Güncellemesi yolunu izleyebilirsiniz. Samsung Smart Switch sahiplerinin yalnızca bu yolu izlemeleri gerekmiyor.