Yeni MotoMod’un Motorola VR Gözlük Olduğu Ortaya Çıktı

Motorola’nın Moto Z ailesi akıllı telefonları resmi olarak MotoMod sanal görüntüleyicileri ile uyumlu olacaklar. MotoMod serinin yeni bir üyesi ilk kez güz yüzüne çıktı. Motorola VR gözlük Virtual Viewer adına sahip olacak.

İşlenmiş üç boyutlu görüntülerden VR gözlük olduğunu anlamak çok kolay. Tek kafa bandı bulunması nedeniyle Google’ın Daydream VR aksesuarları ile uyumlu olabileceği düşünülüyor. Net olan bir şey varsa o da Motorola akıllı telefonlarının gözlüğün içerisine yerleştirilerek VR deneyiminin yaşanacağı.

Bir diğer ilginç detaysa telefonun kamerası için ayrılmış bir yuvanın bulunması. Bu bölmenin AR (Artırılmış Gerçeklik) için ayrılmış olduğu düşünülüyor. Teorik olarak dış dünyayı telefonunuzun kamerasından göreceksiniz. Sızdırılan iki reklam görseli dışında ortaya çıkan resmi bir bilgi bulunmuyor.