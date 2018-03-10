Samsung Galaxy Note 8 Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlanma tarihi ile ilgili önemli bir gelişme var. Bilindiği gibi Samsung, 2018 yılı amiral gemisi akıllı telefon modelleri Galaxy S9 ve S9+’ı kısa süre önce resmen duyurdu. Bu cihazlar kutularından Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor. Firmanın 2017 yılında satışa sunduğu üst düzey akıllı telefonlarından Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için Android 8.0 Oreo güncellemesi de bir süredir dağıtılıyor. Kullanıcılar doğal olarak Galaxy Note 8, Galaxy S7 serisi ve 2017 model Galaxy A serisi cihazların Android 8.0 Oreo güncellemesini ne zaman alacağını merak ediyor. Samsung Türkiye, Samsung Galaxy Note 8 Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlanma tarihi ile ilgili bilgiyi Guncelmiyiz.com internet sitesinde paylaştı.

Samsung Galaxy Note 8 Android 8.0 Oreo Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Firmanın paylaştığı bilgiye bakılırsa halihazırda Android 7.1.1 Nougat versiyonunu çalıştıran Galaxy Note 8 için Android 8.0 Oreo güncellemesi şu an test ediliyor ve güncelleme 30 Mart’tan itibaren dağıtılmaya başlanacak. Tabii bu tarihin ertelenme ihtimali de olabilir. Güncelleme bildiriminin tüm cihazlara aynı anda ulaşmayacağı da unutulmamalı.

Samsung Galaxy Note 8 akıllı telefon 6.3 inç genişlik ve 2960 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip Super AMOLED ekran, Exynos 8895 Octa yongaseti, 6 GB RAM, 64 / 128 / 256 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, arka yüzde çift 12 MP ana kamera, ön yüzde selfie çekimler için 8 MP çözünürlüklü kamera ve 3300 mAh kapasiteli pil gibi üst düzey bileşenler barındırıyor.

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