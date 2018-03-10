Samsung Galaxy S7 Edge Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlanma tarihi ile ilgili önemli bir gelişme var. Bilindiği gibi Samsung, 2018 yılı amiral gemisi akıllı telefon modelleri Galaxy S9 ve S9+’ı kısa süre önce resmen duyurdu. Bu cihazlar kutularından Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor. Firmanın 2017 yılında satışa sunduğu üst düzey akıllı telefonlarından Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için Android 8.0 Oreo güncellemesi de bir süredir dağıtılıyor. Kullanıcılar doğal olarak Galaxy Note 8, Galaxy S7 / Galaxy S7 Edge ve 2017 model Galaxy A serisi cihazların Android 8.0 Oreo güncellemesini ne zaman alacağını merak ediyor. Samsung Türkiye, Samsung Galaxy S7 Edge Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlanma tarihi ile ilgili bilgiyi Guncelmiyiz.com internet sitesinde paylaştı.

Samsung Galaxy S7 Edge Android 8.0 Oreo Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Kullanıma sunulduğu 2016 yılında Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi versiyonuyla gelen Galaxy S7 Edge akıllı telefon daha sonra Android 7.0 Nougat güncellemesini de almıştı. Samsung Türkiye’nin verdiği bilgiye göre cihaz için Android 8.0 Oreo güncellemesi test aşamasında ve güncellemenin tıpkı Galaxy S7 modelinde olduğu gibi 13 Nisan’da dağıtıma girmesi hedefleniyor. Tabii bu tarihin ertelenmesi de söz konusu olabilir. OTA yoluyla cihazlara ulaşacak olan güncelleme bildirimi tüm cihazlara aynı gün gitmeyecektir, bu nedenle Galaxy S7 Edge kullanıcılarının biraz sabırlı olması gerekecek.

Mart 2016’da raflardaki yerini alan Galaxy S7 Edge 150.9 x 72.6 x 7.7 mm boyutlarında ve 157 gram ağırlığında. Akıllı telefonun 5.5 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 2560 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip. Cihazda Exynos 8890 Octa yongaseti, 4 GB RAM, 32 / 64 / 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi, 12 MP f/1.7 ana kamera, ön yüzde 5 MP f/1.7 selfie kamerası ve 3600 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler mevcut.

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