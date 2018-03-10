Telefonu düşürdüğünüz an şans yüzünüze gülmemiş olabilir. Kullanılamaz hale gelen ekranınızı hayata döndürmek için Samsung Galaxy S8 Ekran değişimi işlemini yapmanız gerek. Gerekli ekipmanlara sahipseniz ve anlatacağımız adımları dikkatle izlerseniz bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli ekipmanlar

Pena

Sökme aparatı

Sıcak hava tabancası

Yapıştırıcı

Çift taraflı bant

Tornavida

Samsung Galaxy S8 Ekran Değişimi

İlk önce Samsung Galaxy S8’in kapanmasını sağlayın. Bunun için Güç tuşuna basılı tutun ve karşınıza gelen ekranda Kapat seçeneğine dokunun. Ardından kapatma işlemini onaylamak için Tamam butonuna basın.

Telefonunuz kapandıktan sonra ısıtma işlemine geçebilirsiniz. Sıcak hava tabancası veya saç kurutma makinesi ile arka kapağınızı ısıtın. Arka kapağı yeteri kadar ısıttıktan sonra sökme işlemine geçebilirsiniz.

Önce sökme aparatınız ile yandan giriş yapın. Sonrasında pena ile devam ederek boydan boya ileryeyin. Pena ile ilerlerken takılırsanız sıcak hava tabancanız ile ısı vererek devam edin. Artık arka kapağınızı çıkartabilirsiniz.

Görselde göstermiş olduğumuz kısımlardaki vidaları sökmeniz gerekiyor. Tornavida yardımıyla vidaları tek tek yerlerinden çıkartın. Sonrasında ise vidaların hepsinin çıktığından emin olunca plastik aksamları sökün. SIM kart yuvanızı da iğne yardımıyla çıkartabilirsiniz.

Plastik aksamları söktükten sonra karşınıza Anakartın bulunduğu kısım gelecektir. Bağlantı kablolarını yerlerinden çıkartın ve soketlerin başlarını kaldırın. Bunun sonrasında Anakartınızı çıkartabilirsiniz.

Ardından üst kısımdaki göstermiş olduğumuz kısımları ve kamerayı çıkartın. Alt kısma gelerek önce vidalarını sökün ve yeşil bölümü komple sökün. Bataryanızı yuvasından çıkartın ve boş hale gelen ekranınızı bir kenara kaldırın.

Yeni ekranınızı getirerek içini doldurmaya başlayın. Kamerayı ve alt kısmı takın. Ardından Anakartı yerleştirin. Daha önceden çıkartmış olduğunuz soketleri yerlerine geri takın. Şimdi ise bataryayı yerine yerleştirmeniz gerek.

Bataryanızı takmadan önce çift taraflı bantları yuvaya yapıştırın. Sonrasında ise renkli taraflarını cımbız ile alın ve bataryanızı yavaşça yerleştirin. Bataryayı yerleştirdikten sonra bağlantı ucunu takmayı unutmayın.

Şimdi ise alttan başlayarak plastik aparatları yerlerine monte edin. Daha önceden sökmüş olduğunuz vidaları yerlerine takın. Sıkma işleminde tornavida ile çok fazla baskı uygulamamaya özen gösterin.

Son olarak, yapıştırıcınızı arka kapağınızın sadece kenarlarına sürün ve takılmaya hazır hale getirin. Arka kapağı da taktıktan sonra Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzun açılmasını bekleyebilirsiniz.

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