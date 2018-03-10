vivo V9 Canlı Görüntüleri 27 Mart’tan Önce Sızdırıldı

vivo’nun V9 akıllı telefon amiral gemisinin bilinen ilk canlı fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Daha önceleri bazı iddialar ve birkaç işlenmiş görüntü ile karşı karşıyaydık.

V9 bundan önce Endonezya’da bir reklam panosunda gösterilmişti. Ancak bu fotoğraflar bize cihaz hakkında çok daha iyi bilgi veriyor. Hem tasarımı daha iyi anlıyor hem de parmak izi okuyucusu gibi modüllerin nereye konumlandığını görebiliyoruz.

Cihazda pek sevilmeyen ancak üreticilerin bu ara ana akım haline getirmek istediği çentik mevcut. Çentik fikrine ilk kez iPhone X’de rastlamıştık.

Akıllı telefonda aynı zamanda çift arka kamera kullanılmış ve dikey olarak yerleştirilmişler. Apple iPhone X’de aynı yolu izlediğinden şimdi herkes bunu yapmaya başladı. V9’da kesinlikle alt çerçeve var ancak oldukça küçük. Bu nedenle parmak izi okuyucusu arkaya konumlanmış.

vivo V9’un alt tarafında 3.5 mm kulaklık girişi var ve hayal kırıklığı yaratan şey ise microUSB yuvasının kullanılmış olması. Telefonun tamamı metal gövdeden oluşuyor ve anten çizgileri başarılı şekilde gizlenmiş.

vivo V9’un kamerası 24 megapiksel çözünürlüğe sahip ve hem çift SIM hem de tek SIM ve microSD yuvası seçenekleri ile gelecek.