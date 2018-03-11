Mavi Huawei P20 Lite Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Huawei’nin P20 ailesi 27 Mart’ta gerçekleştirilecek tanıtım etkinliğine kısa bir zaman kala kameralara poz vermeye başladı. Telefonla ilgili geçtiğimiz aylarda birçok bilgi paylaşmıştık. Bugün sızdırılan fotoğraf P20 Lite’ın mavi renk seçeneğini gösteriyor.

Tek bir fotoğraf paylaşılmış ve telefonun arka yüzü gösterilmiş. Önceki sızıntılarda yer alan görsellerle uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Önce @evleaks’ın prototip fotoğrafları ile karşılaşmış ve ardından TENAA ve basın görselleri karşımıza çıkmıştı. Hepsi telefonun canlı haliyle uyum içinde.

Huawei P20 Lite söylenene göre 5.84 inç ekrana ve 1080p+ çözünürlüğe sahip olacak. Ekranın üst kısmında ilk kez Apple’ın son amiral gemisi iPhone X’de rastladığımız çentik kullanılıyor. P20 ailesinin göreceli olarak bütçeye uygun modeli Lite’a Kirin 659 çipseti güç verecek. İki adet kamera olduğu görülüyor ancak ikinci kamera 2 megapiksel çözünürlüğünde ve derinlik algılama için kullanılıyor yani Leica markası burada yok. Mavi Huawei P20 Lite’ın Avrupa’daki fiyatı 370 Euro.