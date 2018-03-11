Samsung Galaxy A3 2017 Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlanma tarihi ile ilgili önemli bir gelişme var. Bilindiği gibi Samsung, 2018 yılı amiral gemisi akıllı telefon modelleri Galaxy S9 ve S9+’ı kısa süre önce resmen duyurdu. Bu cihazlar kutularından Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor. Firmanın 2017 yılında satışa sunduğu üst düzey akıllı telefonlarından Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için Android 8.0 Oreo güncellemesi de bir süredir dağıtılıyor. Kullanıcılar doğal olarak Galaxy Note 8, Galaxy S7 / Galaxy S7 Edge ve 2017 model Galaxy A serisi cihazların Android 8.0 Oreo güncellemesini ne zaman alacağını merak ediyor. Samsung Türkiye, Samsung Galaxy A3 2017 Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlanma tarihi ile ilgili bilgiyi Guncelmiyiz.com internet sitesinde paylaştı.

Samsung Galaxy A3 2017 Android 8.0 Oreo Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Kullanıma sunulduğu Ocak 2017’de kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi versiyonuyla çıkan Galaxy A3 2017 akıllı telefon daha sonra Android 7.0 Nougat güncellemesini almıştı. Samsung Türkiye’nin verdiği bilgiye göre cihaz için Android 8.0 Oreo güncellemesi test aşamasında ve güncellemenin 25 Mayıs’ta dağıtıma girmesi hedefleniyor. Tabii bu tarihin ertelenmesi de söz konusu olabilir. OTA yoluyla cihazlara ulaşacak olan güncelleme bildirimi tüm cihazlara aynı gün gitmeyecektir, bu nedenle Galaxy A3 2017 kullanıcılarının biraz sabretmeleri gerekebilir.

Samsung Galaxy A3 2017 akıllı telefon 135.4 x 66.2 x 7.9 mm boyutlarında ve 138 gram ağırlığında. Cihazın 4.7 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlük değerine sahip. Exynos 7870 Octa yongaseti, 2 GB RAM, 16 GB kapasiteli dahili depolama birimi, depolama alanını genişletmek için microSD kart slotu, 13 MP çözünürlüklü f/1.9 ana kamera, ön kısımda 8 MP çözünürlüklü f/1.9 selfie kamerası ve 2350 mAh kapasiteli pil gibi bileşenlerle geliyor.

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