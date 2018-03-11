Samsung Galaxy A5 2017 Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlanma tarihi ile ilgili önemli bir gelişme var. Bilindiği gibi Samsung, 2018 yılı amiral gemisi akıllı telefon modelleri Galaxy S9 ve S9+’ı kısa süre önce resmen duyurdu. Bu cihazlar kutularından Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor. Firmanın 2017 yılında satışa sunduğu üst düzey akıllı telefonlarından Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için Android 8.0 Oreo güncellemesi de bir süredir dağıtılıyor. Kullanıcılar doğal olarak Galaxy Note 8, Galaxy S7 / Galaxy S7 Edge ve 2017 model Galaxy A serisi cihazların Android 8.0 Oreo güncellemesini ne zaman alacağını merak ediyor. Samsung Türkiye, Samsung Galaxy A5 2017 Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlanma tarihi ile ilgili bilgiyi Guncelmiyiz.com internet sitesinde paylaştı.

Samsung Galaxy A5 2017 Android 8.0 Oreo Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Kullanıma sunulduğu Ocak 2017’de kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi versiyonuyla çıkan Galaxy A5 2017 akıllı telefon daha sonra Android 7.0 Nougat güncellemesini almıştı. Samsung Türkiye’nin verdiği bilgiye göre cihaz için Android 8.0 Oreo güncellemesi test aşamasında ve güncellemenin 25 Mayıs’ta dağıtıma girmesi hedefleniyor. Tabii bu tarihin ertelenmesi de söz konusu olabilir. OTA yoluyla cihazlara ulaşacak olan güncelleme bildirimi tüm cihazlara aynı gün gitmeyecektir, bu nedenle Galaxy A5 2017 kullanıcılarının biraz sabretmeleri gerekebilir.

146.1 x 71.4 x 7.9 mm boyutlarında ve 157 gram ağırlığındaki Galaxy A5 2017’nin 5.2 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değeri sunuyor. Cihazda Exynos 7880 Octa yongaseti, 3 GB RAM, 32 / 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, depolama alanını genişletmek için microSD kart yuvası, arka yüzde 16 MP çözünürlüklü f/1.9 ana kamera, ön kısımda 16 MP çözünürlüklü f/1.9 selfie kamerası ve 3000 mAh kapasiteli pil mevcut.

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