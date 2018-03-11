Eğer ekranınızın değişmesi gerekiyorsa ve bu işlemi kendiniz yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy C7 Pro ekran değişimi işleminin nasıl yapıldığını anlatacağız. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sıcak hava tabancası

Sökme aparatı

Yapıştırıcı

Samsung Galaxy C7 Pro Ekran Değişimi

İşleme geçmeden önce Samsung Galaxy C7 Pro’yu kapatmanız gerekiyor. Seçim ekranı karşınıza gelene kadar Güç tuşuna basılı tutun. Ardından sırasıyla Kapat ve Tamam seçeneklerine dokunun. Bu sayede telefonunuz saniyeler içerisinde kapanacaktır.

Şimdi ise telefonunuzun ön tarafına ısı uygulamanız gerek. Bu işlem için sıcak hava tabancası veya saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Yeteri kadar ısıtma işlemi yaptıktan sonra ekranınızı sökmeye başlayın.

Sökme aparatınız ile birlikte yavaşça giriş yapın. Ekranınızın bağlantı kablosunun ucunu telefondan çıkartmayı unutmayın. Bunu çıkarttıktan sonra sökme işleminiz daha kolay olacaktır. Şimdi ise sökme aparatınız ile ekranınızı çıkartın.

Eski ekranınızın geride bıraktığı kalıntıları temizleyin. Görselde göstermiş olduğumuz gibi yapıştırıcı sürün. Ardından yeni ekranınızın jelatinini çıkartarak takmaya hazır hale getirin. Yeni ekranınızın bağlantı ucunu yerine takın ve ardıdan yüzeye temas etmesini sağlayın. Parmaklarınızla hafif baskı yapabilirsiniz.

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