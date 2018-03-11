Bir aksilik sonucu kırılan ekranınızı değişime götürmeye fırsatınız olmayabilir. Samsung Galaxy E5 Ekran değişimi işlemini kendiniz de yapabilirsiniz. Sadece biraz dikkat ve gerekli ekipmanları bulundurmanız gerekiyor. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sıcak hava tabancası

Yapıştırıcı

Sökme aparatı

Samsung Galaxy E5 Ekran Değişimi

İlk adımda Samsung Galaxy E5’in kapanmasını sağlamanız gerek. Bunun için önce Güç tuşuna basılı tutarak biraz bekleyin. Şimdi ise karşınıza gelen ekranda Kapat seçeneğine dokunun. Telefonunuzun kapanmasını onaylamak için Tamam butonuna basın.

Telefonunuz tamamen kapandıktan sonra işlemlere başlayabilirsiniz. Öncelikle telefonunuzun ön tarafını ısıtmanız gerek. Bu işlem için sıcak hava tabancası veya saç kurutma makinesinin olması gerekiyor. Isıtma işleminiz bittikten sonra sökme işlemine geçebilirsiniz.

Sökme aparatınızla yavaş yavaş ekranınıza giriş yapın. Ardından boydan boya ilerleyerek ekranınızı sökün. Sonrasında ise ekranınızın geride bıraktığı kalıntıları temizlemeniz gerekiyor. Ancak bu işleme başlamadan önce Home tuşunuzu bir kenara koyun.

Yüzeyini iyice temizledikten sonra yapıştıcıyı sürebilirsiniz. Yapıştırıcının kamera lensine veya tuş yerlerine gelmesini önleyin. Şimdi ise yeni ekranınızı takmaya başlayabilirsiniz. Bağlantı noktasını yerine taktıktan sonra ekranınızı yerleştirebilirsiniz. Ardından parmaklarınız ile biraz baskı uygulayın.

Anlattığımız işlemleri buraya kadar eksiksiz yaptıysanız Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzun açılmasını bekleyebilirsiniz. Samsung Galaxy E5 Ekran değişimi için gerekli olan parçaları uygun fiyatlı nereden edinebileceğiniz konusunda yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.