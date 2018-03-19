Android ve iOS kurulu akıllı telefonlarda Kablosuz Ağa Bağlı Cihazları Öğrenmek için kullanılabilecek faydalı bir uygulamayla karşınızdayız. Günümüzde hemen her ofis ve evde kablosuz ağ bağlantısı özellikli modem ve router’lar bulunmakta. Bazen sahip olduğunuz ya da bağlı olduğunuz ağlara sizin gibi bağlanan ne kadar cihaz olduğunu görmek isteyebilirsiniz. Kişisel ağınıza sizin izniniz ve bilginiz dışında bağlanan birileri olup olmadığını kontrol etmeniz gerekebilir. Bu işlemler modem / router’ın arayüzüne erişilerek yapılabiliyor olsa da akıllı telefonlar için geliştirilen üçüncü parti uygulamalarla Kablosuz Ağa Bağlı Cihazları Öğrenmek daha kolay oluyor. Dilerseniz Android‘li akıllı telefonlar ve iPhone‘larda Kablosuz Ağa Bağlı Cihazları Öğrenmek için kullanabileceğiniz uygulamayı daha yakından tanıyalım.

Android ve iOS: Kablosuz Ağa Bağlı Cihazları Öğrenmek

Fing milyonlarca ev kullanıcısı ve IT personeli tarafından kullanılan hızlı ve ücretsiz bir ağ tarayıcısı.

Uygulama ile ağınıza hangi cihazların bağlandığını görebilir, cihazların detaylı bilgilerine ulaşabilir, ağınıza sızmak isteyenlerden haberdar olabilir, ağınızdaki zayıf noktaları belirleyebilir, ağ problemlerini çözebilir ve ağınızı hızlı – güvenli hale getirebilirsiniz.

Fing bünyesinde Wi-Fi tarayıcı, port tarayıcı, DNS sorgusu, ping ve servis izleme gibi faydalı ek araçlar var.

Uygulama Android 4.1 ve daha güncel işletim sistemi versiyonunu çalıştıran Android’li akıllı telefonlar ile iOS 9.0 ve daha güncel işletim sistemi versiyonunu çalıştıran Apple iPhone modellerine yüklenebiliyor.

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