Tayvanlı akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC orta sınıf modellerini 18:9 en boy oranı ile güncellemeye hazırlanıyor. Firma Desire 12 Plus ve Desire 12 Plus adında iki yeni modelin duyurusunu yaptı.

Cihazların birçok özelliğine önceki yazılarımızda yer vermiştik. Elbette bunlar sızıntılardan ibaretti ve doğru çıkmış olmaları sevindirici.

HTC Desire 12 ve HTC Desire 12 Plus Uzun Ekranlara Sahip

HTC Desire 12 Plus büyük boyutu ve özellikleriyle dikkat çekiyor. 5.99 inç IPS LCD ekranı var ve 720 x 1440 piksel çözünürlük sunuyor. Arka tarafta ise çift kamerası mevcut.

Sensörlerden biri 13 MP ve diğeri de 2 MP. Küçük olan sensör derinlik algılama görevini yerine getirecek. Ön taraftaki özçekim kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde olacak.

HTC Desire 12 Plus Snapdragon 450 çipsetinden güç alıyor ve 3 GB RAM’i var. Yazılım Android 8.0 Oreo ve parmak izi okuyucusu arka tarafa konumlandırılmış.

Cihaz hem Siyah hem de Gümüş renkleriyle satışa sunulacak. Şu an ön siparişe açıldı ve önümüzdeki ay asıl satışına başlanacak. Fiyatlar Avrupa’da 235 ile 249 Euro arasında değişiyor.

HTC Desire 12

Daha küçük olan HTC Desire 12 ise 18:9 en boy oranına sahip. Model 5.5 inç bir ekran kullanıyor. Bu ekran da aynı şekilde 720 x 1440 piksel çözünürlüğünde.

Arka tarafta tek bir 13 MP kamera var. Ön yüzde ise 5 MP sensörü özçekim görevini yerine getiriyor.

Çipset MediaTek tarafından üretilmiş. Modeli 6739. HTC bu çipseti 3 GB RAM ile birleştirmeyi uygun görmüş.

HTC Desire 12’de bir parmak izi okuyucusu mevcut değil (Plus modelin aksine).

Renk seçenekleri ise Siyah ve Gümüş olarak sıralanmakta. Fiyata gelindiğinde ise 185 ila 199 Euro arasında değiştiği görülüyor.