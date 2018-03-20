HTC Vive Pro Gözlüğü Satışa Sunuldu

Bu yıl ilk kez duyurusu yapılan HTC Vive Pro sanal gerçeklik gözlüğü şimdi ön siparişe açıldı. Gözlüğü satın alan kullanıcılar için ilk teslimatlar 5 Nisan’da başlıyor. Ayrıca ön sipariş eden herkese 6 aylık Viveport üyeliği hediye ediliyor. Viveport ile her ay 400 oyun arasından 5 tanesini seçip oynayabiliyorsunuz.

Pro isimli modelde OLED ekran sayesinde yüzde 78 daha yüksek çözünürlük alınabiliyor (bu da 2880 x 1600 piksel demek). Sanal gerçeklik gözlüğü özellikle kafa bandının rahatlığını artırmak ve dahili hoparlörler yerleştirmek için baştan tasarlanmış. Pro’da ayrıca Artırılmış Gerçeklik (AR) uygulamaları için iki adet kamera kullanılıyor.

Pro sizin için çok pahalıysa her zaman normal Vive sürümünü alabileceğinizi unutmayın. HTC bu versiyonun fiyatını 100 USD aşağı çekerek 500 USD olarak yeniden belirledi. Satın aldığınızda yanında 2 aylık Viveport plus Fallout 4 VR (en popüler VR uygulaması ve normalde 60 USD) kazanıyorsunuz. Forum sayfamızı kullanarak düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.