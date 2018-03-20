Huawei P20 Pro Geekbench’de Görüldü

Çinli büyük akıllı telefon üreticisi Huawei önümüzdeki hafta P20 Pro amiral gemisini suya indirmeye hazırlanıyor. Cihazın kod adı Charlotte. Geekbench listesinde Android 8.1 çalıştırdığı ve Kirin 970 çipsetine sahip olduğu ilk kez görüldü.

Huawei P20 Pro 6 GB RAM’e sahip ki bu önceki Huawei P20 sızıntıları ile karşılaştırıldığında etkileyici bir rakam. Günümüzde birçok masaüstü bilgisayarın 4 GB RAM kullandığını hatırlatalım.

Huawei P20 Pro’nun üç adet kamera ile geleceği düşünülüyor. Bunun yanı sıra dahili depolama alanı da 128 GB olacak. Oldukça güçlü ve iddialı görünen cihazın Avrupa’daki satış fiyatı ise 899 Euro.

P20 Pro hakkında daha fazla bilgi geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Konu hakkındaki düşüncelerinizi forum sayfamızda paylaşabilirsiniz.