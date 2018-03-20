LG G3 Ekran değişimi işlemini yapmak istiyorsanız ve nasıl yapılacağını bilmiyorsanız yazımızı okumaya devam edin. Bu yazımızda LG G3 Ekran değişimi işleminin nasıl yapıldığını anlatacağız. İşlem sonrasında karşılaşabileceğiniz hata veya sorunların sorumluluğunun kendinize ait olduğunu unutmayınız.

Gerekli olan ekipmanlar

Sökme aparatı

Tornavida

LG G3 Ekran Değişimi

LG G3 Ekran değişimi işlemine başlamadan önce telefonunuzu kapatmanız gerek. Eğer ekran dokunulamayacak kadar kötüyse pilin bitmesini bekleyin. Ama isterseniz direkt arka kapağı söküp pilinizi yuvasından çıkartabilirsiniz.

Bataryanızı telefondan çıkarttıktan sonra vida söküm işlemine geçebilirsiniz. Arka yüzeyde görmüş olduğunuz tüm vidaları tornavida ile sökün. Ardından üst ve alt olarak iki parça halindeki plastik aksamları çıkartın.

Şimdi ise sıra geldi Anakartı sökmeye. Anakartınızı sökmeden önce yapmanız gereken birtakım işler var. Onlardan biri ise yüzeyde yer alan tüm bağlantı uçlarını yerlerinden çıkartmak. Öncelikle alt kısımdaki iki soket ucunu yerinden çıkartın.

Ardından üst kısıma yönelin ve üst kısımdaki bağlantı uçlarını sökün. Tabii kameranızı da unutmayın. Kameranızı da söktükten sonra Anakartı yerinden çıkartın. Sonrasında ise geride kalan parçaları da sökme aparatınız yardımıyla sökün.

Üst kısımda yer alan parçaları hallettikten sonra alt kısıma geçin. Görmüş olduğunuz gri bantı çekin. Alt kısmındaki gerekli olabilecek olanları da sökme aparatınız ile alabilirsiniz.

Şimdi ise yeni ekranınıza geçebilirsiniz. İlk olarak Anakartınızı yerine yerleştirin. Daha önceden sökmüş olduğunuz kameranızı ve bağlantı uçlarını takın.

Alt kısımdaki soketin koruyucu bantını da çıkartmayı unutmayın. Tüm bağlantı noktalarını kontrol ettikten sonra plastik aksamları yerlerine takabilirsiniz. Ardından daha önceden sökmüş olduğunuz vidaları tornavida yardımıyla geri takın.

Son olarak bataryanızı yerine yerleştirin. Şimdiye kadar anlatmış olduğumuz işlemlerin hepsini eksiksiz olarak yaptıysanız Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzun açılmasını bekleyebilirsiniz.

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