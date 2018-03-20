LG G4 Dual H818P’ye Android 7.0 Nougat kurmak için izlenmesi gereken aşamalara bakıyoruz. Güney Kore merkezli teknoloji firması LG, G4 akıllı telefonun Güney Kore’de satışa sunulan varyantları için Android Nougat güncellemesini yayınladı fakat cihazın Avrupa versiyonlarına bu güncelleme nedense bir türlü sunulamadı. LG G4 sahipleri uzun süredir Android Nougat güncellemesinin yolunu gözlüyor.

Neyse ki XDA forumlarında geliştirici ‘in paylaştığı düzenlenmiş Nougat ROM dosyaları ile LG G4 H815TR akıllı telefona ek olarak cihazın çift SIM destekli versiyonu olan LG G4 Dual H818P’ye de Android 7.0 Nougat versiyonunu yüklemek mümkün. Bu, her ne kadar bir custom ROM olmasa da LG tarafından resmi olarak sunulan bir çözüm de değil. O nedenle cihazın garantisinin devre dışı kalacağını ve kurulum sırasında / sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun kendinize ait olduğunu belirtelim. Her şeyden önce akıllı telefonunuzdaki verileri yedeklemeyi unutmayın.

LG G4 Dual H818P’ye Android 7.0 Nougat Kurmak

İndirmeler

Kurulum İşlemi

LG UP yazılımını ve diğer araçları üstte anlatılan sırayla kişisel bilgisayarınıza yükleyin.

G4 akıllı telefonu kapatın. Ses artırma tuşuna basılı tutun, bu esnada akıllı telefonunuzu orijinal USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Ekranda Download mode yazısı belirince tuşu serbest bırakın. Firmware Update mesajı belirince LG UP yazılımını çalıştırın.

Process bölümündeki Upgrade seçeneğini işaretleyin.

Alt kısımdan BIN File kutucuğundaki işaretlemeyi kaldırın. Bununla aynı hizada, sağ kısımda yer alan ve üç noktalı simgeye sahip olan butona tıklayın.

İndirmiş olduğunuz, cihazınızla uyumlu olan ROM dosyasını seçin.

Refurbish kutucuğunu işaretleyin ve Start butonuna tıklayın.

Kurulum işlemi tamamlanınca akıllı telefonunuz yeniden başlatılacaktır. Artık yeni Android versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz.

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