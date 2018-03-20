Telefonunuzun seslerinde farklılık istiyorsanız Moto G5 Plus’ın seslerini deneyebilirsiniz. Bu yazımızda Moto G5 Plus Zil Sesi, Bildirim Sesi ve Alarm Sesi İndir adlı konuyu ele alacağız.

Moto G5’in bir üst modeli olan Moto G5 Plus, donanım yönünden taviz vermiyor. Moto G5 Plus’ın en güzel özelliklerinden birisi de suya karşı dayanıklı olması. Bu sayede kaza eseri telefonunuz suya düşse bile endişelenmenize gerek kalmıyor. Ayrıca Moto G5 Plus’ın Android sürümü 7.0 olsa da Android 8.0 güncellemesini alacağı için kullanıcılarının yüzünü güldürüyor. Bluetooth 4.2’ye sahip olan Moto G5 Plus, Bluetooth ile yapacağınız veri alışverişlerinizin daha hızlı olmasını sağlıyor

İndirmeniz gerkenler

Moto G5 Plus Ses dosyaları

Moto G5 Plus Zil Sesi, Bildirim Sesi ve Alarm Sesi İndir

Moto G5 Plus Ses dosyalarının içerisinde 43 adet zil sesi, 29 adet bildirim sesi ve 13 adet alarm sesi bulunuyor.

Telefonunuza yüklemiş olduğunuz ses dosyalarının nasıl yükleneceği hakkında bilgi almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.